На Луганщине будут судить участников ОПГ: Нелегально переправляли людей через госграницу

На Луганщине будут судить организатора и участника преступной группировки, занимавшейся незаконной переправкой людей через государственную границу Украины. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области следователями следственного управления ГУ НП в Луганской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении участников преступной группировки, которые организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, создал и возглавил организованную преступную группу житель Сватовского района. В ее состав вошли двое его знакомых – жителей Троицкого района.

Отмечается, что участники преступной группы за плату систематически незаконно переправляли людей через государственную границу Украины. Злоумышленники искали желающих, которые планировали нелегально пересечь российско-украинскую границу, а также, занимались организацией переправки вне пунктов пропуска.

Деятельность преступной группы была пресечена 3 июля 2019 года, во время попытки переправить четырех граждан Республики Шри-Ланка из Российской Федерации на территорию Украины.

«Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) в отношении организатора и участника организованной преступной группы направлен в суд. Еще один фигурант уголовного производства находится в розыске», – сообщили в прокуратуре.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.