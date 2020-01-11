«МГБ ДНР» находит «шпионаж» у всех, кто пишет «ДНР» в кавычках, – Асеев

Освобожденный из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря украинский журналист и блогер Станислав Асеев рассказал, за что его задержали в «ДНР» и какие «статьи» ему предъявляли. Об этом, а также об иных подробностях своего задержания и пребывания в плену он рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Формально уголовных статей у меня семь. Первая – это шпионаж, ее не берем вообще во внимание. А вот все остальные шесть, они как раз связаны с моей публицистической, журналистской деятельностью. Ну например, написал слово "ДНР" в кавычках – статья. Они направляют все это на лингвистическую экспертизу. Дальше эксперт дает оценку этим текстам, и находит, например, что кавычки в слове "ДНР" означают, что я отрицаю государственный суверенитет "Донецкой народной республики" – раз. Два – публично призываю делать это остальных людей. И три, собственно, все, кто со мной связан по журналистской линии, это журналистское сообщество одновременно становится "экстремистским", а значит, я еще и участник "экстремистского сообщества". И сама публикация – это отдельно идет "экстремизм". Плюс оскорбление каких-то символов "Донецкой народной республики", и одним из символов оказался Захарченко (ликвидированный в 2018 году "глава ДНР", – ред.), то есть я высказался иронично о нем в одной из своих публикаций, оказалось, что он еще и символ, я оскорбил символ – это тоже статья. Так что достаточно много нашли оснований для того, чтобы человеку поломать жизнь», – сказал Станислав.

«Причем я достаточно откровенно говорил со следователем, наше общение проходило как бы в неформальном режиме, не под запись, я задавал ему этот вопрос по поводу кавычек: "ну хорошо, у меня статья "шпионаж", санкция статьи от 10 до 20 лет, и по большому счету то, что вы мне приписываете "экстремизм", кавычки, для меня это уже не имеет значения... – ответ такой: "ты не понимаешь нашей работы, мы работаем системно, у нас есть задача, мы ее выполняем". Я говорю, предположим, вы взяли человека только за статьи, и не было бы у него статьи "шпионаж", но неужели вы бы поломали ему жизнь, дали 6 лет за то, что он написал "ДНР" в кавычках, при том, что Российская Федерация всегда добавляет перед "ДНР" слово "самопровозглашенная", то есть вас официально не признают даже в РФ, ответ был таков: кто пишет "ДНР" в кавычках, как правило, у того мы находим и "шпионаж"», – рассказал Асеев.

Ранее сообщалось, что Асеев рассказал, что не был готов к тому, что его задержат.

Напомним, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел еще в мае 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет за «шпионаж».

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым.

Асеев был освобожден из плена «ДНР» лишь 29 декабря 2019 года в рамках очередного обмена пленными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»