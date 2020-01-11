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Более 600 ДТП: В Славянске за год в авариях погибли 17 человек

11.01.20 20:25
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области.
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области.

За минувший год в Славянске (Донецкая обл.) произошло более 600 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 17 человек и 107 – получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 8 детей. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

В полиции уточнили, что в подавляющем большинстве виновниками ДТП были водители. «Ежедневно полицейские выявляют водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, которые игнорируют пешеходные переходы, дорожные знаки и сигналы светофора», – говорится в сообщении.

Так, одна из самых трагических аварий случилась в конце ноября 2019 года. Водитель автомобиля «Фольксваген» на большой скорости столкнулся с «минивэном». В результате удара 5 человек в «минивэне» получили травмы, один из пассажиров – смертельные. Виновника ДТП суд арестовал на 60 суток.

За прошлый год работниками полиции было составлено более 6,5 тыс. материалов в отношении водителей, нарушивших правила дорожного движения, 452 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, за этот период было 7 случаев, когда водители сбивали пешеходов. ДТП происходили из-за игнорирования пешеходами установленных для перехода проезжей части мест, из-за неожиданного выхода человека на проезжую часть, а также были случаи, когда водители игнорировали правила проезда переходов.

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