В НБУ готовят предложения к новому закону о страховании

Национальный банк совместно с международными экспертами и участниками финрынка продолжает разрабатывать новое рамочное законодательство для небанковских финансовых учреждений, которые с июля 2020 года перейдут в сферу регулирования НБУ в рамках «сплита». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в Национальном банке создали рабочую группу, которая объединит экспертизу международных специалистов, украинских регуляторов и представителей рынка и будет способствовать качественному обновлению законодательства для рынка страховых услуг. Задача рабочей группы – наработать предложения к новому проекту закона «О страховании», которые должны быть подготовлены в первом квартале 2020 года.

Предложения рабочей группы к проекту закона «О страховании» опубликуют на официальной странице Национального банка.