В Святогорске прошел масштабный фестиваль дидухов, кутьи и вертепов (Фото, видео)

В Святогорске (Донецкая обл.) сегодня, 11 января, состоялся областной открытый фестиваль-конкурс вертепов и колядок в рамках культурно-художественной акции «Рождественский перезвон». Проходило мероприятие на берегу реки Северский Донец у подножия Святогорской Лавры. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Несмотря на дождливую погоду, в масштабном празднике приняли участие 27 творческих коллективов и более 40 мастеров народного и современного декоративно-прикладного искусства из разных городов и районов Донецкой области. Также на праздник приехали с вертепом молодежные сборные из Тернополя, Днепра, Киева и Львова и коллектив из Харьковской области.

«Фестиваль символизирует единство нашего народа и единство традиций, которые существуют веками. Фестивали дидухов, кутьи, рождественских звезд, вертепов, творческих коллективов, которые приехали, – они все показывают разнообразие традиций и обрядов, которые существуют на территории Украины. Каждый город, каждый район, каждая территориальная объединенная громада вкладывают не только в развитие своей инфраструктуры, но и в развитие культуры, в идентичности своих громад. Они привезли свои наработки для того, чтобы показать, какие они способные и самодостаточные», – сказала директор Департамента информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации Наталья Чукова.

Как рассказали корреспонденту «Донецких новостей» в управлении культуры и туризма Донецкой ОГА, фестиваль-конкурс проводится на Донетчине уже четвертый год подряд. Впервые он проходил в Краматорске, потом два года – в селе Звановка Бахмутского района (Звановская ОТГ). В этом году решили провести в городе Святогорске.

Областной открытый фестиваль-конкурс проводился в два этапа. К участию приглашались коллективы художественной самодеятельности и профессиональные коллективы со всей Украины. Во время первого (отборочного) этапа оргкомитет принимал официальные заявки и аудио / видео записи от всех желающих со всех регионов Украины. Второй (заключительный) состоял из конкурсной программы и награждения победителей.

«Украинская культура на Донбассе никогда не умрет, потому что мы ее пропагандируем как можно больше. Хотелось бы, чтобы к нам на фестиваль приезжали коллективы с других регионов и делились своими традициями. Мы проводим фестиваль на улице, чтобы его увидело большее количество человек. На фестивале у нас 8 локаций, где показаны разные направления», – говорит и. о начальника управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Алина Певна.

Традиционно открыли фестиваль вертепным праздничным шествием.

В насыщенной программе-колядовании «Рождественский перепев» своим выступлением присутствующих порадовали детские и взрослые вокальные, фольклорные и театральные коллективы.

На выставке-ярмарке можно было приобрести уникальные изделия ручной работы мастеров традиционного народного и современного декоративно-прикладного искусства. Также мастера проводили мастер классы по изготовлению оберегов и джутовой филиграни.

Победителей фестиваля определяли в 6-ти номинациях. Коллективы-конкурсанты изготавливали рождественские звезды с сохранением национального колорита. По условиям конкурса к участию в конкурсе не допускались покупные изделия или сделанные профессиональными дизайнерскими фирмами. Также конкурсантами были представлен традиционные атрибуты украинского Рождества – дидухи (древние обереги в виде снопа) и «Рождественский вертеп».

В номинации «Рождественский стол» соревновались в приготовлении 12 готовых традиционных блюд, а в номинации «Вкусная кутья» – определяли самое лучшее главное блюдо Рождества.