Правительство Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе по 200 тыс. грн, – Гончарук

В Украине правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране по 200 тыс. грн помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат согласно Монреальской конвенции. Об этом сегодня, 11 января, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших. Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую», – подчеркнул глава правительства.

По словам премьер-министра, авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа. «Наши дипломаты уже работают всеми методами, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость», – сказал Алексей Гончарук.

Напомним, сегодня, 11 января, Офис Генерального прокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752.

Как сообщалось ранее, Иран признал, что случайно сбил украинский самолет.