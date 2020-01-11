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В армии более двух тысяч офицерских постов заменят сержантскими

11.01.20 20:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В ВСУ на сержантские должности запланировано заменить 2 167 офицерских. Об этом рассказал главный старшина ВС Украины, начальник Управления по работе с сержантами Генерального штаба старший прапорщик Александр Косинский, в интервью АрмияInform.

По его словам, этот процесс согласно Дорожной картой начался еще в 2017 году. Происходит он, как в военных частях ВСУ, так и в органах военного управления различных уровней. И когда выбирали эти должности, то во внимание прежде всего принимали целесообразность их замещения.

В 2017-2018 годах заменено 1 222 офицерских должностей (56% от определенного количества), в прошлом году – 819, и до конца этого года будет замещено еще 126. «Если должность была вакантной, ее пытались заменить как можно быстрее, а если занята, то просчитывали, сколько офицер еще будет находиться на ней, а потом ее замещали», – отметил Александр Косинский.

Важно, что эти новые сержантские должности по своим функциям тождественны офицерским. Под них сначала определяли военно-учетную специальность, штатно-должностное категорию и тарифный разряд. После этого по каждому направлению организовали подготовку сержантов в колледже или в учебном центре. То есть, перед тем, как вступить в должность, сержанты получили соответствующее образование: большинство из них учились два с половиной года в колледже.

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