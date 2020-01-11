В Украине доллар по 24 гривны: Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

В Украине в период праздников и экономического затишья возможно проседание гривны. Такое мнение выразил президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, передает «Слово і Діло».

«Экономические субъекты действуют на опережение, немного завышают ожидания, поскольку не знают, каким будет реальный курс. Однако в конце января – начале февраля, вероятно, будет укрепление курса», – спрогнозировал Жалило.

В целом, по мнению экономиста, есть все основания для того, чтобы курс был стабилен в ближайшее время. Однако, добавил он, не стоит хранить сбережения только в долларах.

По мнению Жалило, рациональный расчет показывает, что оптимальное сбережение средств для украинцев – в гривне на депозитах в ведущих коммерческих банках.

«Мы видим, что гривна укрепляется по отношению к другим валютам, снижается показатель инфляции. Если говорить о недолгосрочном периоде, то оптимально хранить сбережения в гривнах на счетах коммерческих банков. Если говорить о долгосрочном тренде, то нужно делать диверсификацию семейной корзины», – пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что более практичная и перспективная валюта – евро. Он аргументировал, что, во-первых, эту валюту легче регулировать. Также, Жалило обратил внимание, что уже долго сохраняется тренд того, что евро дороже доллара.

«Во-вторых, это все-таки валюта наших ближайших соседей, это более практичная валюта. В портфеле наших партнеров она точно будет расти. Следовательно, увеличиваются коммерческие возможности. Если говорить о коммерческих валютах и о долгосрочном периоде, то хранить сбережения в евро более целесообразно», – считает Ярослав Жалило.