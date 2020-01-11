Воздушные силы ВСУ подписали контракт с 3 тыс. военных в 2019 году

В прошлом году в Воздушные Силы призвали контрактников значительно больше, чем планировали. Об этом сообщил заместитель начальника управления персонала Воздушных Сил ВС Украины полковник Николай Левицкий, пишет «АрміяInform».

«Ежедневно в частях Воздушных Сил отбирают около десяти человек на контрактную службу. Такими темпами за год набрали на контракт в четыре раза больше, чем планировали, в общем три тысячи», – сказал полковник Николай Левицкий.

Почти 800 военных пришли со срочной службы. А около 700 – перевелись из других видов Вооруженных Сил. «Большинство мужчин, хотя и женщин тоже немало – более 400 человек. Поскольку перечень доступных для девушек должностей расширился, то и идут они не только на привычные ранее должности радистов, телефонистов, но и на стрелков», – подчеркнул офицер.

Несмотря на такую ​​активность, остаются в Воздушных Силах и недоукомплектованные специальности. Не хватает, в частности, водителей. Также есть вакантные должности инструкторов в учебных центрах вида. В управлении персонала и кадровом центре Воздушных Сил планируют доукомплектовать эти и другие вакантные должности в 2020 году.