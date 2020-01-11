Монетизация льгот на коммуналку: Жителям Луганщины рассказали, как оформить

В Луганской области жители, имеющие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут получить средства в наличной или безналичной форме. Однако, с 1 января 2020 года появилось право в любое время подать заявление о переходе на денежную форму получения льготы. Об этом сегодня, 11 января, сообщается на странице Управления социальной защиты населения Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook.

Отмечается, что государство выплачивает деньги за льготы каждому получателю наличными или переводит на счет «Ощадбанка». Выдача в наличной форме возможна только при условии, если льготник написал соответствующее заявление в управление социальной защиты населения до 15 октября 2019 года.

Начиная с ноября 2019 года граждане получают квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг с полным размером платежа – без учета льгот.

Льготник, который получил наличные, платит за потребленные коммунальные услуги полную сумму, указанную в квитанции. Те льготники, которые не написали заявление на получение льгот наличными будут иметь дело с безналичным расчетом.

При безналичной форме выплаты льгот, часть платежа осуществляет «Ощадбанк», а вторую часть льготник оплачивает самостоятельно. Перечисление средств «Ощадбанком» организациям поставщикам коммунальных услуг осуществляется в следующем порядке:

поставка и распределение природного газа или поставка электроэнергии при наличии соответствующего индивидуального отопления;

централизованное водоснабжение;

централизованное водоотведение;

поставка и распределение электроэнергии;

поставка и распределение природного газа.

Как уточняется, в случае получения льгот в безналичной форме управление социальной защиты населения самостоятельно предоставляет информацию «Ощадбанку», который автоматически создает учетную запись и счет получателя льгот, на который зачисляются средства, и информирует льготника отправкой смс-сообщения.

В случае получения льгот в наличной форме льготник имеет право выбрать банк, а также выбрать доставку средств через «Укрпочту». Для этого льготник подает заявление в управление социальной защиты населения (с указанием банковских реквизитов или способа выплат). Такое заявление можно подавать два раза в год: до 15 октября (на отопительный период) и до 15 мая (на неотапливаемый период).

Новый Порядок предоставления льгот позволяет сэкономить часть средств начисленных льгот. Если льготы предоставляются наличными, то после полного расчета за потребленные услуги, сэкономленные средства льготник оставляет у себя. Если льготы предоставляются в безналичной форме, то все сэкономленные средства можно получить только после окончания отопительного периода (ориентировочно с июня).

СМС-сообщение о сумме сэкономлених средств направит «Ощадбанк». Если у льготника есть счет в «Ощадбанке», то эти средства автоматически будут зачислены туда, если нет счета, то его можно открыть с июня по декабрь текущего года и на него будут зачислены эти средства.

В случае, когда льготник не дождался смс-сообщения от «Ощадбанка» и самостоятельно оплатил коммуналку, то при безналичной форме оплаты сэкономленные средства он получит летом. Если льготник оплатил счета за коммунальные услуги полностью, не дождавшись смс-сообщения, то на счетах возникает переплата за услуги, которая будет отражена в квитанциях последующих периодов.

Также, Минсоцполитики пересмотрело ситуацию с внесением номера мобильного телефона льготника в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Так, в случае, если льготник не имеет мобильного телефона, то он может предоставить управлению социальной защиты населения контактный номер мобильного телефона человека, не являющегося льготником, и который затем сообщит льготнику о получении смс-сообщения «Ощадбанка».

«В случае отсутствия мобильного телефона льготник самостоятельно может проводить расчеты. Для этого в управлении социальной защиты населения можно получить размер льготы, и если тарифы на ЖКУ не менялись, то ежемесячный платеж льгот в течение отопительного сезона будет неизменным. Знающие размер своей льготы и приоритетный принцип оплаты "Ощадбанка" льготник может самостоятельно рассчитать, сколько и какому поставщику услуг надо заплатить», – отметили в управлении.

Кроме того, с 1 января 2020 льготники имеют право в любое время подать заявление о переходе на денежную наличную форму получения льготы на жилищно-коммунальные услуги, в отличие от предыдущей возможности получать наличные выплаты, при условии подачи соответствующего заявления до начала отопительного (то есть до 15 октября) или неотопительного (то есть до 15 мая) сезона.

«В случае обращениях в органы социальной защиты населения указанных категорий граждан в течение октября 2019 года – в январе 2020 года, выплаты льгот в денежной наличной форме могут быть им назначены с учетом уже принятых изменений. На основании заявлений, поданных в январе 2020 года до 25 числа, льгота в наличной форме должна выплачиваться начиная с января 2020 года», – пояснили в управлении социальной защиты населения.