Расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета «МАУ» проведут в Украине

Работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing МАУ будет проводиться в Украине. Об этом свидетельствует сообщение в Twitter французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщает «РБК – Украина».

Бюро подтвердило свое участие в техработе по расшифровке черных ящиков.

«Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков… Эта работа будет сделана в Украине», – указано в сообщении.

Напомним, что в Украине правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране по 200 тыс. грн помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат согласно Монреальской конвенции.