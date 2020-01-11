МОН сделало публичными 28 образовательных реестров

Публичная информация о сфере образования и науки теперь доступна на Едином государственном веб-портале открытых данных. МОН уже обнародовало 28 наборов данных, с которыми могут ознакомиться все желающие. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба МОН.

Эти данные – не персонализированные и разрешены для дальнейшего свободного использования и распространения. Хранение и обеспечение доступа к информации отвечает принципам, определенным Международной хартией открытых данных.

Среди обнародованных реестров – перечни учебных заведений всех уровней, а также научных учреждений, реестры документов о среднем, профессионально-техническое и высшее образование, национальный репозитарий текстов, реестры технологий, созданных или приобретенных за бюджетные средства и тому подобное.

Портал имеет удобную навигацию, что упрощает поиск и постоянно обновляется. «Наша цель – быть открытыми и максимально упростить коммуникацию между МОН и всеми нашими гражданами. Теперь данные наших реестров не просто доступны, их действительно удобно искать и использовать для собственных нужд. Пользователи портала не только видят каждый набор данных перед загрузкой, но и могут дать обратную связь с пожеланиями или замечаниями. Эта двусторонняя связь чрезвычайно важна для нас», – отметила министр образования и науки Анна Новосад.