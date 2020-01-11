Интернет-покупки: Двое жителей Донетчины стали жертвами аферистов

В Покровском районе (Донецкая обл.) полицейские разыскивают злоумышленников, которые обманули двух жителей ложными объявлениями на интернет-сайтах. Аферисты обещали пострадавшим отправить товары после предоплаты, однако исчезали сразу после получения денег. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в дежурную часть Мирноградского отделения полиции обратился 54-летний местный житель, который попросил помочь ему разыскать «продавца с интернет-сайта» и вернуть деньги. Выяснилось, что потерпевший заказал емкость для воды, рассчитался за нее с поставщиком, однако так и не получил заказ. В полиции мужчина рассказал, что как только деньги попали на счет незнакомца, его объявление с сайта сразу исчезло. Сумма, которую отправил пострадавший составила 1 тыс. 155 грн.

В Авдеевке правоохранители зарегистрировали аналогичный случай. 44-летний мужчина заказал на одном из известных сайтов бытовую технику, перевел «продавцу» 2 тыс. 500 грн в качестве предоплаты и стал ждать получения товара. Когда все сроки истекли, а заказ так и не пришел, потерпевший позвонил «поставщику», а тот извинился за задержку и пообещал «исправить ошибку». Прождав еще некоторое время, житель Авдеевки понял, что его обманули и обратился в полицию.

«По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – до 3-х лет ограничения свободы», – отметили в полиции.

Правоохранители предупредили жителей о том, что при совершении покупок в интернете нужно рассчитывайтесь за свои заказы только при их получении.