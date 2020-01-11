В Украине увеличили штрафы за нарушение трудового законодательства

В Украине, в том числе на Донбассе, с 1 января этого года возросли штрафы для работодателей за нарушение законодательства о труде, в связи с тем, что был повышен размер минимальной заработной платы, передает «ЛІГА. Закон».

Так, минимальная заработная плата с 1 января 2020 года составляет 4 тыс. 723 грн. В свою очередь, штрафы за нарушение трудового законодательства будут следующими: