В Украине увеличили штрафы за нарушение трудового законодательства

В Украине, в том числе на Донбассе, с 1 января этого года возросли штрафы для работодателей за нарушение законодательства о труде, в связи с тем, что был повышен размер минимальной заработной платы, передает «ЛІГА. Закон».
Так, минимальная заработная плата с 1 января 2020 года составляет 4 тыс. 723 грн. В свою очередь, штрафы за нарушение трудового законодательства будут следующими:
- за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов будет накладываться штраф в размере 141 тыс. 690 грн;
- за нарушение сроков выплаты заработной платы работникам, иных выплат, предусмотренных законодательством о труде, более, чем на 1 месяц, выплата их не в полном объеме – 14 тыс. 169 грн;
- за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда – 47 тыс. 230 грн;
- за несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, которые привлекаются к выполнению обязанностей, предусмотренных законами «О военной обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» – 47 тыс. 230 грн;
- за недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении – 14 тыс. 169 грн;
- за препятствование при проведении проверки по вопросам выявления нарушений в части законодательства о труде – 472 тыс. 300 грн;
- за нарушение иных требований трудового законодательства – 4 тыс. 723 грн.