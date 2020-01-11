Выборы на Донбассе: Могут ли пройти осенью вместе со всей Украиной

Проведение выборов на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины скорее создаст угрозы, чем поможет. Такое мнение выразил директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов, передает «Слово і Діло».

Как известно, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Также, за проведение местных выборов на Донбассе одновременно с общенациональными выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, Александр Леонов выразил опасения в связи с подобными намерениями власти и привязке к определенному времени. Политолог напомнил, что власть нередко приурочивает какие-то события к датам или какому-то времени. Например, ранее неоднократно анонсировали обмен пленными к определенному сроку, в результате чего Россия просто «выкручивала руки».

«Во-первых, проводить выборы уместно, когда будут созданы условия для этого, а не привязываться к тому, что местные выборы запланированы в Украине осенью. Во-вторых, это серьезное напряжение ресурсов. В такой ситуации сконцентрироваться на выполнении условий на Донбассе будет гораздо сложнее», – пояснил Леонов.

Он убежден, что на неподконтрольной территории должны быть украинские суды, полиция и соблюдены все украинские законы. Если Украина не установит контроль за территорией, то суды, территориальные избирательные комиссии и полиция просто не смогут защитить избирательный процесс так, как следует.

«Без этого выборы – просто фикция, которая может привести к легализации "ЛНР" и "ДНР"», – выразил опасения эксперт.

По его мнению, Россия будет пытаться затягивать ситуацию, привлекать ОБСЕ к тому, чтобы в очередной раз обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений.

При этом Александр Леонов обратил внимание, что на участках разведения войск на Донбассе продолжаются обстрелы, а в тыл к украинским войскам заходят диверсионные группы, есть потери.

Политолог подчеркнул, что на Донбассе на сегодняшний день не обеспечено полное прекращение огня, полный обмен пленными, а на неподконтрольной территории не действует украинское законодательство.

Леонов выразил сомнения по поводу того, что выборы на Донбассе могут провести осенью, учитывая нынешние условия. Главное, чтобы Украина своими руками не содействовала выборам по российскому сценарию, что можно считать поражением Украины.

«Мы должны четко требовать выполнения условий безопасности, после чего можно начать говорить о выполнении политических моментов. Не ранее. Пока что в заявлениях украинской власти нет главного. Почти не говорят о контроле над границей, выводе войск, что вызывает опасения. К сожалению, даже на последнем саммите в Париже этого не было зафиксировано», – констатировал Александр Леонов.