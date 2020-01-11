Кремль настроен на «завершение процесса сецессии Донбасса», – Чеснаков

Для очередной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина Украина должна выполнить ряд условий. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову на своей странице в Facebook.

В частности, он отреагировал на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не исключает введение миротворцев на Донбасс как альтернативу Минским соглашениям. «Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "Нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "Нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь», – написал Чеснаков.

Также Чеснаков заявил, что Москва настроена на «завершение процесса сецессии Донбасса», то есть окончательную потерю Киевом возможности жить с Донбассом в общем политическом пространстве. Он исключил возможность проведения выборов на Донбассе до полного разведения сторон на фронте, закрепления особого статуса региона, принятия специального закона о выборах и амнистии членов незаконных вооруженных формирований.