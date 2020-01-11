Въезд в страны Евросоюза для украинцев станет сложнее

В Европейском парламенте, после долгих обсуждений, приняли новый документ, который предполагает усилить систему контроля на европейских границах, пишет «Обозреватель».

В соответствии с законом, с 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии), требующая авторизации в онлайн-системе. Она будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду.

Благодаря новшеству в Европе появится единая база данных о пересечении путешественниками границы Шенгена. Ранее каждая страна получала и хранила информацию отдельно, теперь она станет централизованной.