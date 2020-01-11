«Народная дружина ДНР» привлекла к тренировкам жителей Макеевки

Тридцать жителей временно неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) разного возраста освоили навыки самообороны в ходе открытой тренировки «народной дружины ДНР». Об этом сегодня, 11 января, сообщили местные интернет-ресурсы.

«В открытой тренировке народной дружины ДНР по самообороне приняли участие 30 человек разного возраста, самому юному участнику – шесть лет. Были как мужчины, так и женщины. Раньше такие тренировки проводились в Донецке, а сейчас мы впервые организовали их в Макеевке», – сказала представитель «народной дружины ДНР».

Она добавила, что занятие провели титулованные спортсмены – чемпион мира по кикбоксингу, руководитель «народной дружины ДНР» Роман Трошин и призер Кубка мира по боевому самбо, профессиональный боец смешанных единоборств, старший «дружинник» неподконтрольного Тельмановского района Владислав Михайлишин. «В ходе тренировки были продемонстрированы различные элементы единоборств, приемы самообороны, техника их выполнения, в каких случаях эффективно их применять. Тренера не просто объясняли теорию и показывали сами приемы, но и на практике исправляли ошибки при их выполнении», – говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в «ДНР» «народная дружина» организовала свыше семи десятков тренировок по подготовке к выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для желающих присоединиться к движению.