Сводка из зоны ООС за 11 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил ООС из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из 120-мм миномета противник выпустил 3 мины по позиции рядом с Красногоровкой и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи Песок.

Вчера, 11 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

из миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по позициям вблизи Новотошковского.



За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 10 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Гольмовский, Зайцево, Жабичево, Лозовое, Донецк (Вольво-центр, пос. ш-ты «Трудовская»), Заиченко. Применялись минометы 82 мм, АГС, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» сообщили об одном нарушени режима прекращения огня. Обстрелу подвергся район поселка городского типа Донецкий. Огонь велся из вооружения БМП.