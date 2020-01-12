В «ДНР» долг по зарплате перед шахтерами составляет более 1 млрд рублей, – правозащитники

В «ДНР» долг по зарплате перед шахтерами составляет более 1 млрд рублей. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«По информации наших источников в рабочем движении ОРДО*, за 2019 год, шахты находящиеся на оккупированной части Донецкой области добыли 9,8 млн тонн угля (вместе с нелегальными шахтами, копанками). Но сейчас долги по заработной плате оккупационных администраций и компаний (ВТС и ГАЗальянс) перед шахтерами ОРДО составляет более 1 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Так, по данным правозащитников, ситуация следующая:

Шахта им. Скочинского – задолженность за ноябрь 2019 года в размере 50% и декабрь 2019 в размере 100%;

Шахта им. Засядько – задолженность за ноябрь 2019 года в размере 75% и декабрь 2019 в размере 100%;

Шахты «Макеевуголя» – задолженность за ноябрь и декабрь 2019 года в размере 100%;

Шахта «Горняк-95» – задолженность за ноябрь 2019 года в размере 50% и декабрь 2019 года в размере 100%;

Шахта «Ждановская» – задолженность за ноябрь и декабрь 2019 года в размере 100%;

Шахта «Комсомолец Донбасса» – задолженность за ноябрь 2019 года в размере 40% и декабре 2019 года в размере 100%.

*Сокращения: ОРДО – отдельные районы Донецкой области