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От Мариуполя до Селидово: Где больше всего регистрируются переселенцы на Донетчине

12.01.20 10:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 9 января официально зарегистрировано 506 тыс. 385 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 09.01.2020 на территории Донецкой области учтено 430 024 семьи и 506 385 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 112 533;
  • дети – 62 782;
  • лица с инвалидностью – 17 708;
  • пенсионеры – 313 362.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 449 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 53 627;
  • Краматорск – 48 557;
  • Славянск – 40 705;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 675;
  • Константиновка – 23 638;
  • Марьинский район – 20 973;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 894;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 16494;
  • Селидово – 16 485.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 января учтены 1 млн 433 тыс. 454 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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