От Мариуполя до Селидово: Где больше всего регистрируются переселенцы на Донетчине

В Донецкой области по состоянию на 9 января официально зарегистрировано 506 тыс. 385 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 09.01.2020 на территории Донецкой области учтено 430 024 семьи и 506 385 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 112 533;

дети – 62 782;

лица с инвалидностью – 17 708;

пенсионеры – 313 362.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 449 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 53 627;

Краматорск – 48 557;

Славянск – 40 705;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 675;

Константиновка – 23 638;

Марьинский район – 20 973;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 894;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16494;

Селидово – 16 485.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 января учтены 1 млн 433 тыс. 454 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации