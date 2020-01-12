От Мариуполя до Селидово: Где больше всего регистрируются переселенцы на Донетчине

В Донецкой области по состоянию на 9 января официально зарегистрировано 506 тыс. 385 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 09.01.2020 на территории Донецкой области учтено 430 024 семьи и 506 385 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 112 533;
- дети – 62 782;
- лица с инвалидностью – 17 708;
- пенсионеры – 313 362.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 449 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 53 627;
- Краматорск – 48 557;
- Славянск – 40 705;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 675;
- Константиновка – 23 638;
- Марьинский район – 20 973;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 894;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16494;
- Селидово – 16 485.
Напомним, в Украине по состоянию на 8 января учтены 1 млн 433 тыс. 454 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации