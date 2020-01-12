Бизнес с улыбкой: Переселенка открыла магазин канцтоваров и книг для детей в прифронтовом Счастье (Фото)

В прифронтовом Счастье (Луганская обл.) переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Лиана открыла вместе с мужем магазин канцтоваров и книг для детей. Об этом сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине на своей странице в Facebook.

«Пойти купить ручку, или книгу в небольшой магазин канцелярии "Карандаш" в Счастье – почти тоже самое, что и пойти в магазин за новой улыбкой. Тут и взрослые, и маленькие клиенты получают в подарок наклейки или другие приятные мелочи», – говорится в сообщении.

Так, владелица магазина Лиана в 2014 с семьей переехала в Днепропетровскую область. После пару лет скитаний в поисках стабильности, она решила вернуться обратно в Луганскую область, в Счастье, где вскоре открыла магазин. «Было сложно первый год. Но мы и работаем, и живем здесь [в Счастье]. Поэтому знаем, что пользуется спросом», – сказала Лиана.

В 2017 девушка в первый раз подала заявку в DRC на получение гранта, чтобы купить принтер и ламинатор. Так в магазине начали предоставлять услуги печати.

Уже в 2019 году семья купила помещение, чтобы расширить магазин. И снова подала заявку на грант DRC на расширение бизнеса, чтобы обустроить новое помещение и нанять сотрудников для помощи в бизнесе. Так появился «Карандаш», где сегодня можно купить и канцелярию, и книги, и игрушки для детей.

Лиана ищет украинских поставщиков и работает с ними напрямую, сотрудничает со школами и садиками. И не останавливается на достигнутом. «Если у нас спрашивают что-то, чего сейчас нет – мы записываем в блокнот, чтобы привезти в Счастье», – говорит Лиана.

Фото: пресс-служба Датского Совета по делам беженцев

«Мы любим дарить подарки! А еще у нас большой ассортимент, цены доступные, и мы всегда улыбаемся», – поделились секретами успеха продавец Виктория и владелица магазина Лиана.