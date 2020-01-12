БПЛА ОБСЕ в полете «стерли» память

Вблизи Орехово команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потеряла контроль над пространственным положением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия из-за влияния помех сигнала. БПЛА удалось вернуть, однако данных, зафиксированных на его носителе памяти, не было. Об этом говорится в отчете Миссии.

«Во время полета южнее н. п. Орехово (подконтрольный правительству, 57 км к северозападу от Луганска) БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию сильных помех сигнала, что привело к потере наблюдателями контроля над пространственным положением летательного аппарата. Вскоре после этого БПЛА совершил приземление, которое не контролировалось наблюдателями, вблизи позиций Вооруженных сил Украины. На основе видеосигнала с БПЛА, который команда СММ все еще получала, наблюдатели пришли к выводу, что приземление было контролируемым. Вооруженные силы Украины вернули наблюдателям этот БПЛА, на котором не было заметных повреждений; однако команда Миссии отметила, что зафиксированных на его носителе памяти данных фото/видеонаблюдения не было», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в шести случаях во время полетов над районами вблизи Петровского (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно в результате глушения).