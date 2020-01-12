Здание 1936 года: Кириленко показал, как отремонтировали корпус горбольницы Краматорска (Фото)

В Краматорске капитально отремонтировали корпус хирургического отделения городской больницы №1. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА) Павел Кириленко.

По его словам, двухэтажное здание, в котором размещается хирургия, построено в 1936 году. «В результате ремонта от него оставили фактически одни внешние стены, остальное – новое и современное. Обновили и оборудование – для диагностики и проведения операций. В стадии монтажа крайне необходимый для пациентов хирургии лифт (кстати, его здесь никогда раньше не было!)», – написал глава области.

По информации Кириленко, ремонт профинансировали Государственный фонд регионального развития (ГФРР) и Краматорский городской совет: 28,863 млн грн – из ГФРР, 3 млн 207 грн – средства местного бюджета. Общая сумма финансирования – 32,07 млн грн.