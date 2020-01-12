«Просила Бога, чтобы меня расстреляли»: Освобожденная из плена «ДНР» женщина рассказала о пытках

Жительница временно неподконтрольной украинской власти Горловки Марина Чуйкова провела полтора года в застенках «Донецкой народной республики». 29 декабря она вместе с другими военными и гражданскими пленниками «Л-ДНР» вернулась на подконтрольную Украине территорию. Весной 2018 года ее задержали на одном из КПП, и с тех пор для женщины начались месяцы моральных и физических пыток в подвалах и тюрьмах.

С началом вооруженного конфликта медсестра Марина Чуйкова решила остаться в родном городе. А ее двое взрослых сыновей перебрались сначала в Одессу, а после – в Харьков. На руках у женщины была пожилая больная мать, которая не захотела переезжать. Они обе надеялись, что вскоре все закончится, но вышло не так. Не было ни работы, ни денег, зато обстрелы не прекращались. «В 2014 году магазины были все закрыты, не было ничего. Официально устроиться некуда. Работа в Горловке была одна – идти воевать. Мама-пенсионерка получала гуманитарную помощь от "Фонда Ахметова". Как всякая порядочная бабушка, она откладывала деньги на похороны – вот мы "съели" эти деньги. Я выехала в Украину, продала золото, жили потом на это», – рассказала Марина.

Время от времени она выезжала на подконтрольную Украине территорию за лекарствами, продуктами, а также проведать сыновей в Харькове. 19 марта 2018 года Марина Чуйкова возвращалась из Харькова домой. На КПП у нее забрали паспорт, а потом отвели в отдельную комнату и приказали ждать. «Привели женщину, она раздела меня наголо и обыскала. Затем снова закрыли в комнате с охранником, и мы долго ждали. Приехали двое мужчин из "министерства госбезопасности" ("МГБ"), надели наручники. Меня вывели через паспортный контроль, начали рассказывать всем, что поймали шпиона, предателя. Кричали, оскорбляли. Потом посадили в свою машину, надели мешок на голову и куда-то повезли», – вспоминает Марина.

Так женщина оказалась в «МГБ» во временно неподконтрольном украинской власти Донецке. Сейчас бывшая узница вспоминает, что в тот день ее даже не допрашивали толком – просто кричали, оскорбляли, морально давили. Чуйкову завели в комнату, где кто-то из так называемых следователей избивал неизвестного мужчину с мешком на голове. Ее предупредили, что поступят с ней так же. «Затем снова надели мешок на голову и повезли по городам показывать, как обезьяну. Возили в военные части, рассказывали, что поймали предателя. Оскорбляли, пинали, били головой о дверь – не видела, кто это, только ноги в камуфляжной форме», – вспоминает Марина.

Затем она услышала, как кто-то из старших дает приказ ее расстрелять. Ее повезли в незнакомое место, поставили в наручниках и с накрытой головой к стене. Марина Чуйкова мысленно попрощалась с жизнью – но за ней вернулись, снова посадили в машину и увезли. Так она попала в подвал «МГБ».

Марина Чуйкова описывает свою камеру как маленькую комнату без окон и солнечного света, зато с видеокамерой – за пленницей наблюдали круглосуточно. Не было ни воды, ни каких-либо удобств, вместо кровати – доски с грязным матрасом. Здесь же лежали перевязочные бинты – видимо, человек, который находился в камере до нее, был ранен. «В камере стояли два баллона из-под питьевой воды, полные крови вперемешку с мочой. С каждым днем это воняло все больше, но убирать мне не разрешали», – говорит Марина.

В соседней камере сидел молодой парень. Разговаривать пленникам запрещали, однако Марине удалось выспросить у соседа кое-какую информацию. Именно от него женщина узнала, где именно она находится. Но надзиратели следили за тем, чтобы юноша с ней не разговаривал, и, когда замечали беседу, били его палками по ногам. Марина вспоминает, что парень провел в подвале 18 месяцев, оброс бородой до пояса и ходил, сгорбившись.

Из подвала женщину ежедневно водили на допрос. Текст признания в «измене Родине» у палачей уже был заготовлен, от Чуйковой только требовалось его подписать. После месяца пыток она была готова это сделать. «Я думала, что меня вот-вот расстреляют. В какой-то из дней, когда я вернулась с допроса, даже стала просить Бога, чтобы меня расстреляли, молилась, пусть меня застрелят, только чтобы это все закончилось», – вспоминает Марина и начинает плакать.

Пленницу перевезли в СИЗО, и там уже было легче жить. Вместе с Чуйковой в камере «суда» дожидались еще 15 женщин. Только двое из них, кроме самой Марины, были «политическими», остальных задержали за кражи, убийства и другие преступления.

«Суд» шел ровно год, все это время матери и детям Марины не сообщали, что она содержится в изоляторе. Даже обращение в Красный Крест не дало результата. Раз в месяц приходил адвокат, пленница просила его связаться с детьми, но он позвонил только бывшему мужу Чуйковой. Так стало известно, где она находится. «Через год вывезли на следствие и сказали: "Либо ты будешь годами читать дело, подписывать документы, корректировать и спорить с нами, либо подпишешь, что ты со всем согласна, мы тебя быстро осудим, впишем в списки на обмен, и ты поедешь к детям". Конечно, я схватилась за этот шанс. Я хотела увидеть детей, помочь своей больной маме – я все подписала», – говорит Марина.

13 августа 2019 года узницу приговорили к 11 годам лишения свободы и перевезли в Снежнянскую женскую колонию. Там она начала работать на местном швейном производстве, за месяц заработала 97 рублей и за эти деньги ей разрешили позвонить сыновьям в Харьков – впервые за все время плена.

До последнего дня Марина Чуйкова и еще три женщины, которые были в заключении с ней, не знали, когда их отпустят на волю. Это стало известно только 28 декабря. Их вызвали в «администрацию», дали на подпись заявление о том, что они согласны на обмен и отвезли обратно в донецкое СИЗО. «Красный крест подарил нам куртки, шапки и ботиночки. Нам сказали ложиться спать, в пять утра подъем. Мы не ложились – никто не ложился спать! Ждали, красились, волновались. В пять утра нас посчитали и вывели, подъехал красивый автобус "Мерседес", и мы поехали в сторону Макеевской колонии за мужчинами. Их вывозили в железных будках, мы не видели, кто там», – рассказала бывшая узница «ДНР».

Марина Чуйкова только в самолете, который летел в Киев, осознала, что она теперь свободна. Вспоминает, как первым у трапа увидела президента – он приветствовал всех освобожденных. Оба сына Марины были в аэропорту – семья, наконец, воссоединилась. Мать Марины не дожила до ее освобождения всего 40 дней.

Сейчас Марина Чуйкова проходит обследование в больнице «Феофания» в Киеве. За время плена у нее обострились хронические заболевания. Затем она будет лечиться в санатории, восстанавливать документы, а когда все будет готово, придет время задуматься о жилье и о работе. «Я хочу, чтобы люди прочитали мою историю, чтобы люди знали – война идет», – поделилась Марина Чуйкова.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.

Источник: KharkivToday