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Движение слабое: Ситуация в пунктах пропуска утром 12 января

12.01.20 09:44
Фото: Донецкий погранотряд
Фото: Донецкий погранотряд

Сегодня утром, 12 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 января линию разграничения через КПВВ пересекли 37,8 тысячи человек и почти 4,5 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 8747 человек и 1077 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 7999 человек и 1326 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 8179 человек и 1396 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 3347 человек и 680 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 9580 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 20/60;
  • «Марьинка» – 0/100;
  • «Новотроицкое» – 60/50;
  • «Гнутово» – 40/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Ростислав: «8:27. Майорск: пусто. Очередь маленькая»;
  • Приходько: «8:40. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:20 (мск) на пункте пропуска 120 автомобилей, 32 автобусов и микроавтобусов, до 180 человек пешей очереди»;
  • Елена: «8:51. Пеших – половина сетки, машин – больше 100».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Игорь: «5:55. На Курахово в Донецк на 5:30, я седьмой. Еще пару машин сзади, сильный ветер, машину качает»;
  • Андрей: «7:10. Марьинка в Донецк общая~50, льгота 15»;
  • Игорь: «8:43. После первой протяжки основная 20 машин, льгота 15»;
  • Танюшка: 8:54. Основная на середине моста, льгота половина посадки»;
  • Елена: «9:28. Каргил – пешую очередь прошли за час».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Василий: «7:54. В Еленовке очередь до второго туалета, льгота до поворота в Докучаевск»;
  • Екатерина:»9:32. На Новотроицком в Донецк пусто».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Марина: «7:56. В Верхнешироковском в сторону Мариуполя до камышей. Пока стоим»;
  • Олег: «7:45. На Октябре до знака Куликово основная, льгота на подъеме, движения нет от слова совсем».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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