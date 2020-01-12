«После пыток его не узнала даже родная мать»: История удерживаемого в плену «ДНР»

32-летний житель временно неподконтрольной украинской власти Макеевки Андрей Гаррюс с декабря 2018 года находится в плену «ДНР». Когда 29 декабря 2019 года между Украиной и «Л-ДНР» состоялся обмен удерживаемыми лицами, из камеры №711 СИЗО №5 в Донецке должны были бы вывезти и Андрея Гаррюса. Однако он так и не попал в список на обмен, пишет «Радио Свобода».

«Когда Андрея привезли домой на "обыск", его не узнала даже родная мать. Страшно был избит и истощен, едва говорил. В наш дом в поселке Криничная, который входит в состав Макеевки, приехали несколько так называемых военных "ДНР" – прямо целая штурмовая группа. Беременную невестку и маленького внука закрыли на втором этаже. Далее весь дом перевернули вверх тормашками: все ценное украли, а сына увезли в неизвестном направлении», – рассказал о событиях декабря 2018 года отец Андрея Сергей Гаррюс.

Дома на Донбассе Сергей работал в тогда еще милиции. Вслед за отцом правоохранителем стал и его сын. Когда начался вооруженный конфликт, Андрей был милиционером-водителем в Донецке. С началом боевых действий он уехал в Днепропетровскую область: там женился и пытался найти работу. Но это удавалось крайне трудно. Через несколько лет скитаний и жизни в тесной однокомнатной квартире, мужчина решил возвращаться обратно в Криничную. Мол, там есть большой дом, будем держать хозяйство – надо же кормить семью.

Через два дня после того, как его после пыток силой вывезли из дома и обвинили в якобы подготовке диверсий, Андрей во второй раз стал отцом. Его жена Виктория убегала из «ДНР», и начала рожать прямо в поезде «Мариуполь-Львов».

«Между тем мы с женой выехали, как вынужденные переселенцы, в Хмельницкую область. Здесь сначала жили в комнате пожарной части, а потом нам позволили жить в домике в одном из местных сел. Не работаем, пенсионеры. Ремонтируем дом и, как можем, поддерживаем невестку», – продолжил Сергей Гаррюс.

С момента незаконного задержания и до теперь ни родители, ни жена, не получали от Андрея писем. Так же не было телефонных звонков. В Донецке живут друзья семьи Гаррюс – все новости о сыне родители пленного узнают исключительно от них. «Да и эту информацию невозможно проверить. Мы обратились в СБУ, по электронной почте прислали также письма той стороне. В так называемой "ДНР" подтвердили, что Андрей у них. Удалось установить, что он в донецком СИЗО №5, содержится вместе с еще примерно 15 заложниками в камере номер 711. Раз в три месяца наши друзья могут передавать сыну передачи. Посылаем продукты, в основном. Чай, сахар, сигареты. Все это сначала попадает в руки надзирателей в СИЗО. На вопрос о том, как Андрей и можно ли его увидеть, в Донецке отвечают: "У него все хорошо"», – сказал отец незаконно задержанного.

Андрея Гаррюса и еще двух местных жителей, Юрия Иванова и Станислава Суровцева, в «ДНР» обвиняют в якобы подготовке диверсий. Если так называемые «суды» признают мужчин виновными – им, согласно «законам» «ДНР», грозит даже смертная казнь.

Родители Андрея, так же как и его жена Виктория, которая самостоятельно воспитывает двух маленьких детей, надеялись, что мужчину освободят в конце прошлого года. Однако, Андрея Гаррюса так и не внесли в список на обмен. Когда это произойдет и при каких условиях – точно неизвестно. В СБУ семье отвечают, что помнят об Андрее и делают все возможное, чтобы вернуть его домой.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.