На «республиканском» КПП «Горловка» открыли камеру хранения автономеров (Фото)

Рядом с «республиканском» КПП «Горловка» местные жители предлагают услуги по хранению автомобильных номеров «ДНР». Об этом сообщается в социальных сетях. Также опубликовано фото.

Отмечается, что услуги по хранению номеров предлагают рядом с «таможней ДНР». Стоимость – 50 российских рублей (около 20 грн по курсу местного банка на 12.01.2020).

Фото из соцсетей

Сергей: «Мне одному кажется что весь этот кипиш с украинскими номерами и был создан для того, чтобы рубить бабло за их хранение? Так сказать, "по просьбе трудящихся"»;

Hoґlіvchanin: «Я вас удивлю, камер хранения несколько»"

Геннадий: «Отдавать номера в чужие руки, сродни отдать машину для совершения преступления. Приедешь через пару дней из Украины, а машина с твоими номерами засветилась в разбойном нападении или наезде на человека. Все действия со сдачей номеров должны проводиться на государственном уровне, с выдачей справок о сдаче номера на хранение».

При этом Алексей считает, что необходимости в таких услугах нет: «Утром в 5:00 ехал на КПП "Горловка" на украинских номерах, предварительно сделав дома фото днр техпаспорта, остановили ГАИ, два раза проверили документы и ни слова о днр регистрации. Пожелали счастливого пути! Как-то так… Имеет ли смысл это хранение номеров и техпаспорт с собой везти?».

Напомним, что в «ДНР» на линии разграничения появился новый вид бизнеса – прием на хранение «республиканских» номеров автомобилей, пока водитель находится на подконтрольной Украине территории. Это связано с тем, что до 8 января на период приостановления действия комендантского часа в «ДНР» было запрещено ездить с украинскими госномерами.

Как сообщалось ранее, 1 января в «ДНР» начали массово задерживать водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера, – при отсутствии «республиканских» номеров их отправляли в местные отделения «полиции». Ситуация продолжилась и в следующие дни. В «ДНР» это связывали с отменой на период 31 декабря – 8 января действия комендантского часа и усилением в этой связи мер безопасности в «республике». Жители отмечали, что делается это все по приказу «министра МВД ДНР».

Также в период отмены комендантского часа при проверках на улицах Донецке ночью граждане с украинскими паспортами, несмотря на донецкую прописку, вызывали повышенное внимание у «МВД ДНР».