Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе: Где будут работать на неделе (График)

В Донецкой и Луганской областях с 13 по 17 января вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 12 января, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать:

13 января – Зайцево (Бахмутский р-н, (Жованка)), ул. Мануильского 46;

14, 15, 16 и 17 января – Бахмут (до переименования – Артемовск), ул. Мира, 50.

Режим работы отделений банка – с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать:

13 января – Золотое, Золотовский горсовет (Попаснянский р-н);

14 января – Трехизбенка, Трехизбенский сельсовет (Новоайдарский р-н);

15 января – Светличное, Нижненский сельсовет (Попаснянский р-н);

16 января – Нижнее, Нижненский сельсовет (Попаснянский р-н);

17 января – Катериновка, Березовский сельсовет (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.