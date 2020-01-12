Марчук объяснил, почему разведения войск – это не сдача территории

Евгений Марчук, бывший премьер-министр, экс-секретарь СНБО, экс-министр обороны, бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе в интервью «Главкому» заявил, что после разведения войск линия фронта не переносится и статус территории остается неизменной.

«Территория остается под нашим надежным огневым контролем. Это всего один километр. Дроны, и не только они, контролируют все, что происходит на несколько километров с той стороны. И самое главное: если не разводят «там» или «они» нарушают режим – не разводят и мы. Не демонтируют укрепления «они» – не демонтируем и мы», – заверил Марчук.

По словам представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, технология надежного контроля за синхронизацией всех компонентов взаимного разведения разработана детально и улучшается на практике, кроме того в этом процессе активно участвует СММ ОБСЕ. «Хотя риск всегда остается. Война есть война», – добавил Марчук.

Также бывший министр обороны рекомендует на следующий саммит Нормандской четверки вынести предложение о выводе снайперских групп от линии фронта. «Это бы существенно уменьшило количество погибших на линии фронта. Мы в Минске не раз вносили такое предложение, но достичь договоренностей так и не удавалось. В 2019 году 35 наших воинов стали жертвами враждебных снайперов», – отметил он и добавил, что это тоже людям надо объяснить.

«Сегодня мало кто знает, что около половины погибших наших воинов в прошлом году – это «работа» снайперов. А взаимное разведение разводит и снайперов на дальнейшие дистанцию. Ведь на некоторых участках фронта войска стоят друг от друга на расстоянии 500-700 метров. Это только один из аргументов», – сказал бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе.