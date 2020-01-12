RU
Все новости

Пешие дольше автобус ждут, чем проверку проходят: Ситуация в пунктах пропуска днем 12 января

12.01.20 14:44
Фото Госпогранслужбы Украины
Фото Госпогранслужбы Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Валентиныч: «10:03. Майорск на Горловку свободно, Никитовка на въезд +-50 не считая перевозов слева»;
  • Андрей: «10:34. Майорск – на украинском ноле в сторону Бахмута пешая очередь очень большая»;
  • Ростислав: «11:57. Майорск – пусто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Танюшка: «10:19. Каргил: на мосту льгота машин 40, движение неплохое»;
  • Любовь: «10:52. Каргил – общая на мосту. Занимает половину спуска»;
  • Виктория: «11:12. Каргил на Донецк до блоков: 20 машин. На украинском БП транзитом»;
  • Сергей: «11:12. Каргил: льгота 40, основная с моста в сторону Украины»;
  • Алина: «12:29. Каргил – пешая в Украину большая, машины: основная 60, льгота около 40. По 5 машин в 15 минут запускали, пешие не очень быстро проходили»;
  • Iggy: «12:30. Сейчас на Каргиле в Донецк машин до моста, не включительно»;
  • Iggy: «13:10. Сейчас Каргил в Украину – 55 машин. Льготы около 10».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Bad: «10:42. Еленовка на Волноваху: машин 50»;
  • Роман: «11:15. Еленовка в Мариуполь машин 40. Еленовка в сторону Донецка машин 30. Новотроицк на проверку, а на Перлыне машин 20»;
  • Анна: «13:28. На Еленовке в обе стороны по 30-40 машин, движение есть. Пешие дольше автобус ждут, чем проверку проходят»;
  • Марина: «13:32. В сторону Украины на Еленовке до поста около 30 машин, двигались неплохо. Подъехали несколько газелей, и все – стоим»;
  • Вольдемар: 13:42. Час назад Еленовка: 40 на посту +20 на полиции в сторону Мариуполя».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Марина: «10:24. На ментовской будке: очередь от нее и через все село. "Навели порядок" теперь и тут... Пропускают по 2 машины в 10 минут...»;
  • Александр: «11:37. Октябрь на 0 в Мариуполь больше 100 машин».
  • Лида: «13:21. В 8:00(мск) приехали на Октябрь нулевой днр проехали 13:30. Дальше Пищевик, не интересно. Сейчас в Мариуполе. Думали: воскресенье, проскочим. Оказалось, не мы одни так думали. А говорят все беды от пенсионеров».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк