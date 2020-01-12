Пешие дольше автобус ждут, чем проверку проходят: Ситуация в пунктах пропуска днем 12 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Валентиныч: «10:03. Майорск на Горловку свободно, Никитовка на въезд +-50 не считая перевозов слева»;

Андрей: «10:34. Майорск – на украинском ноле в сторону Бахмута пешая очередь очень большая»;

Ростислав: «11:57. Майорск – пусто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Танюшка: «10:19. Каргил: на мосту льгота машин 40, движение неплохое»;

Любовь: «10:52. Каргил – общая на мосту. Занимает половину спуска»;

Виктория: «11:12. Каргил на Донецк до блоков: 20 машин. На украинском БП транзитом»;

Сергей: «11:12. Каргил: льгота 40, основная с моста в сторону Украины»;

Алина: «12:29. Каргил – пешая в Украину большая, машины: основная 60, льгота около 40. По 5 машин в 15 минут запускали, пешие не очень быстро проходили»;

Iggy: «12:30. Сейчас на Каргиле в Донецк машин до моста, не включительно»;

Iggy: «13:10. Сейчас Каргил в Украину – 55 машин. Льготы около 10».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Bad: «10:42. Еленовка на Волноваху: машин 50»;

Роман: «11:15. Еленовка в Мариуполь машин 40. Еленовка в сторону Донецка машин 30. Новотроицк на проверку, а на Перлыне машин 20»;

Анна: «13:28. На Еленовке в обе стороны по 30-40 машин, движение есть. Пешие дольше автобус ждут, чем проверку проходят»;

Марина: «13:32. В сторону Украины на Еленовке до поста около 30 машин, двигались неплохо. Подъехали несколько газелей, и все – стоим»;

Вольдемар: 13:42. Час назад Еленовка: 40 на посту +20 на полиции в сторону Мариуполя».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Марина: «10:24. На ментовской будке: очередь от нее и через все село. "Навели порядок" теперь и тут... Пропускают по 2 машины в 10 минут...»;

Александр: «11:37. Октябрь на 0 в Мариуполь больше 100 машин».

Лида: «13:21. В 8:00(мск) приехали на Октябрь нулевой днр проехали 13:30. Дальше Пищевик, не интересно. Сейчас в Мариуполе. Думали: воскресенье, проскочим. Оказалось, не мы одни так думали. А говорят все беды от пенсионеров».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.