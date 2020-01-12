Жилье для переселенцев: Какие изменения могут ждать выходцев из Донбасса после перерегистрации ВПЛ

Перерегистрация переселенцев, которую хотят провести в Украине, поможет не только узнать реальное количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но и определить, кто из них нуждается в жилье и в каком именно. Тогда будет проще разрабатывать программы государственной поддержки. Об этом сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин.

«Ранее, в 2014 году, приходили переселенцы и давали очень мало информации о себе. Сейчас, когда они придут, будет большая анкета, где они будут писать – "нуждаюсь в жилье – временно или постоянно", или – "хочу взять кредит на льготных условиях", "нуждаюсь в работе", в какой именно работе», – объяснил он.

Замглавы МинВВОТ уточнил, что это позволит разработать лучшие программы обеспечения жильем, переквалификации и трудоустройства. Но перед проведением перерегистрации в министерстве считают, что нужно отвязать выплату пенсии от наличия справки ВПЛ. Якобы, только тогда удастся узнать настоящее количество ВПЛ.

Пока такие новации на уровне идеи. Их еще будут согласовывать в министерствах.

На днях семью переселенцев из временно неподконтрольного украинской власти Донецка выставили из общежития в Киеве, где они жили с 2015 года, несмотря на то, что суд запретил их выселение. «Мы две ночи с нашей многодетной семьей, с детьми ночевали на вокзале. А дальше – кто где. Якобы у нас нет договора на проживание с октября 2019 года. Так они же сами нам его и не давали. Причина на самом деле в том, что мы – активисты, правозащитники, активно расследовали, каким образом начисляется калькуляция стоимости за комнаты», – рассказала переселенка Наталья Омельченко.

За проживание семья платила исправно. Для ВПЛ временные ограничения не устанавливали.

По словам юриста института права и последипломного образования Ольги Лярской, никакого выселения не было. «В соответствии с указом комиссии относительно проведения инвентаризации мы в составе комиссии открыли комнату дубликатом ключей», – сказала она.

Но в помещение переселенцев не пускают. Искать правду семья будет в судах. А пока пытаются найти временное жилье.

А семья переселенцев пенсионеров из временно неподконтрольного украинской власти Луганска снимает старенькую квартиру в Киеве, но уже давно мечтают купить новую. Хотят поучаствовать в государственной жилищной программе, однако до них очередь долго не доходит. К тому же размер выплат для этой семьи непосильный. «Муж два года лежит. Он не видел свежего воздуха и земли. Тут я его не вывезу, не подниму, ничего. Нам нужно такое жилье, чтобы было современное и чтобы были пандусы», – рассказала переселенка Александра Кашубина.

Как говорят правозащитники, для определения потребности переселенцев в жилье проводить тотальную перерегистрацию не обязательно. «Проще, по личному взгляду и опыту, запустить программу на определенный период, длительно, и проводить прием заявок. И тогда в течение определенного периода власть узнает, сколько людей хотят получить ту или иную помощь, или сколько людей хотят претендовать на то или иное жилье», – считает юрист общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко.

Сейчас в Украине уже действуют 3 программы льготного жилищного кредитования, в которых участвуют переселенцы. Но выделяемых на них средств слишком мало.

Напомним, в Украине переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими программами по обеспечению жильем. Среди них программа, которая начала действовать с декабря 2019 года – так называемая «Ипотека под 3%». На участие в ней всего зарегистрировано 10 тыс. 181 заявка. Из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Сегодня»