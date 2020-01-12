В Госгеокадастре рассказали, как проходит оформление документов на землю онлайн

Госгеокадастр Украины проработал почти миллион проектов землеустройства. Это документы, необходимые для оформления земельного участка в собственность или пользование, сообщает пресс-служба Кабмина.

«С октября 2016 года начат принцип экстерриториальности согласования. Таким образом, было устранено основание для коррупционных рисков. Ведь гражданин мог получить документы без контакта с чиновниками, через электронный кабинет. Он не знал, в чьи именно руки попадет документ, а потому и не мог искать пути «договариваться». Это также способствовало своевременности, объективности и беспристрастности рассмотрения проектов. Выводы направлялись на электронные адреса разработчиков автоматически (при условии, если они подавали документацию на согласование через личный кабинет)», – говорится в сообщении.

Срок получения заключения – всего 10 дней.

Таким образом, на сегодняшний день на согласование в территориальные органы Госгеокадастру поступило 1000074 проектов землеустройства по отводу земельных участков.

Обработано 994 137 (99%) проектов, среди которых 730 764 (74%) предоставлены выводы о согласовании и 263473 (26%) не согласовано. Еще 5837 проектов находятся на рассмотрении.

Для сравнения – в 2015 году, когда согласования проектов землеустройства происходило по месту расположения земельного участка, в территориальные органы Госгеокадастра поступили 200343 проекта, среди которых 103 548 (52%) было согласовано, а остальные – 96 795 (48%) оценены негативно и возвращены на доработку. 80000 (40%) проектов рассмотрено с нарушением законодательно определенных сроков.