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На Мариуполь надвигается облако угарного газа

12.01.20 13:09
Фото: Facebook Олег Попенко
Фото: Facebook Олег Попенко

Над Украиной второй раз за три месяца зафиксировано облако угарного газа (СО), накрывающее собой почти половину страны, включая Киев и левобережную часть Украины. Об этом сообщает глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при Киевской горгосадминистрации (КГГА) Олег Попенко на своей странице в Facebook.

«Над Украиной опять самая высокая концентрация СО в мире, сравнимая с промышленными районами Китая и Нью-Йоркской агломерацией. Накрыло так же, как в октябре – от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя», – написал Олег Попенко.

В октябре причину появления смога над Киевом в КГГА объясняли пожаром на торфянике в Обуховском районе, а также большим количеством автомобилей в столице, сжиганием горожанами листьев и температурной инверсией атмосферы.

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