Пограничники на побережье Азовского моря изъяли 240 метров запрещенных орудий лова

Жаберные сетки в количестве трех единиц длиной 80 м каждая обнаружили военнослужащие Донецкого пограничного отряда отдела пограничной службы «Мариуполь», совместно с оперативными сотрудниками Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил на побережье Азовского моря. Об этом сегодня, 12 января, сообщает Донецкий погранотряд.

Отмечается, что такие поисковые рейды проводят пограничники совместно с Азовским рыбоохранным патрулем и Нацполицией ежедневно с целью противодействия ущербу природной мира государства.

Орудия лова переданы представителю рыбоохранного патруля.

В Донецком пограничном отряде подчеркнули, что используя запрещенные орудия лова, граждане нарушают:

п.3. 15 Приказа № 19 «Правил любительского и спортивного рыболовства» от 15.02.1999 года.

В таких случаях составляются протоколы:

по ч.4 ст.85 КоАП (грубое нарушение правил рыболовства).

За обнаружение же рыбы в сетках при нарушениях Правил устанавливается уголовная ответственность по ст. 249 – «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» с определением степени причиненного вреда и убытков, причиненных государству.

«Призываем граждан знакомиться с основными положениями Правил любительского и спортивного рыболовства, чтобы не нарушать законы Украины», – говорится в сообщении.