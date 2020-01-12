Одну из последних скреп рушат: В «ДНР» обсуждают повышение тарифов на электроэнергию

«Глава ДНР» Денис Пушилин поручил «правительству» с 1 февраля 2020 года установить новые тарифы на электроэнергию для населения. «Тарифный указ» возмутил оставшихся проживать на неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области.

«Читали уже один с последних указов Пушилина? Я о том, в котором говорится про новые тарифы на электроэнергию. Написано, что с 1 февраля этого года они будут изменены в "соблюдении баланса интересов производителей, поставщиков и потребителей электрической энергии". Я более чем уверен, что чуда не случится и в конечном итоге мы начнем платить за коммуналку больше. Ваши ставки, господа?? Как думаете, в какую сторону поползут эти тарифы?», – задается вопрос в одном из местных пабликов.

В комментариях местные жители пишут, что это приведет к подорожанию услуг и товаров:

Виталий: «Одну из последних скреп рушат про дешевую коммуналку»;

Ида: «Теперь ватные тролли не смогут грить, а у нас, мол, коммуналка не дорожает»;

Оксана: «Если уровень обещали зарплат, как в Ростове, то готовимся и к коммуналке такой же. Вот только разница в том, что зарплаты нам только пообещали, а коммуналку уже начинают поднимать. Все как всегда»;

Роман: «После подорожания и подорожает проезд в траликах и трамваиках, на 5 рэ, как минимум».

Как сообщалось ранее, Пушилин пообещал сравнять местные пенсии и зарплаты с уровнем выплат в Ростовской области РФ.