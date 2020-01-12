«До сих пор этот человек в плену»: Асеев рассказал о задержании случайной знакомой

Освобожденный из плена украинский журналист Станислав Асеев рассказал о дончанке, которая была арестована «МГБ ДНР» и до сих пор находится в плену. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

По его словам, неизвестная ему женщина переписывалась с ним, когда он находился на неподконтрольной украинскому правительству Донецке. Имени ее он не знал, так как она писала под псевдонимом.

«После моего ареста она прислала сообщение, что не будет выходить на связь, потому что погиб ее кум в ДТП. Через 5 минут они знали, кто она такая. До сих пор этот человек находится в плену», – рассказал Асеев.

Ранее сообщалось, что Асеев рассказал, что не был готов к тому, что его задержат.

Напомним, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел еще в мае 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет за «шпионаж».

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым.

Асеев был освобожден из плена «ДНР» лишь 29 декабря 2019 года в рамках очередного обмена пленными.