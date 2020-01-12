«Наблюдают за украинскими военными»: На мосту в Станице Луганской заметили членов НВФ в униформе с надписями «СЦКК ЛНР»

Украинские волонтеры заметили 11 января на мосту в Станице Луганской членов незаконных вооруженных формирований одетых в униформу с надписями «СЦКК ЛНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS» Константин Реуцкий.

О попытке пообщаться с этими людьми Константин Реуцкий рассказал «Громадському радіо».

«Нам известно, что это так называемые представители СЦКК со стороны так называемой «ЛНР». Но мы хотели у них узнать, кто они, откуда, из какого ведомства, кому подчиняются. Но, к сожалению, люди не были готовы общаться с нами и не предоставили нам никакой информации», – рассказал он.

Реуцкий добавил, что на момент этого визита волонтеров на мост в Станице Луганской, представителей украинской стороны СЦКК рядом не было. Вместе с тем он отметил, что эта ситуация, скорее, исключение из правил.

Ранее украинские представители СЦКК объясняли, что это просто переодетые представители так называемой «народной милиции ЛНР».

«Они просто наблюдают за тем, как ведут себя украинские военные и полиция», – говорит Константин Реуцкий.

Фактически представители НВФ «ЛНР» находятся там, где не должны находиться после разведения войск. Однако Константин замечает, что их ни разу не видели вооруженными.

СЦКК – совместный центр контроля и координации прекращения огня созданный осенью 2014 года, где украинские и российские военные совместно должны были следить за тем, как соблюдается режим тишины. В 2017 году российские офицеры прекратили принимать участие в работе СЦКК. Представителей НВФ «ЛНР» и «ДНР» в центре не было.

Как сообщалось ранее, украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ по содействию в недопущении пребывания представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) в нарукавных повязках с надписью «СЦКК» на участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) у восстановленной украинским специалистами части моста.