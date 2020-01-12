Инклюзивное образование: Где в Краматорске есть группы и классы для детей с особыми потребностями

В Краматорске в 2019 году открыли 15 инклюзивных классов и 4 группы в детских садах. Об этом сообщается в справке о выполнении делегированных полномочий и внедрении программы «Образование Краматорска до 2020 года», опубликованной на сайте Краматорского городского совета.

Так, классы открыты в:

экономико-гуманитарный лицей № 8 имени Василя Стуса – 2 класса;

ОШ №11 – 1 класс;

№12 – 1 класс;

№15 – 3 класса;

№16 – 1 класс;

№24 – 1 класс;

№30 – 1 класс;

№9 – 1 класс;

Краматорский учебно-воспитательный комплекс (школа I-III ступеней № 32 – дошкольное учебное заведение) – 2 класса;

лицей № 35 имени Валентина Шеймана – 1 класс;

Краматорская украинская гимназия – 1 класс.

Инклюзивные группы в детсадах:

ясли-сад № 60 «Журавлик» комбинированного типа;

№ 64 «Пролиска» общего типа;

ясли-сад № 67 «Солнечный» общего типа;

ясли-сад № 91 «Лесная сказка» комбинированного типа.

Согласно документу, в течение 2019 года для оснащения инклюзивных классов было выделено 99 133 грн, инклюзивных групп – 62 525 грн.

Со 2 января 2019 года на учет в коммунальное учреждение «Инклюзивное-ресурсный центр» (ИРЦ) было взято 487 детей с особыми образовательными потребностями. Это дети в возрасте от 2-х до 12 лет, которые получили комплексную психолого-педагогическую оценку.

Всего в инклюзивных классах и группах находятся 66 детей, 234 ребенка по состоянию здоровья обучаются по индивидуальной форме обучения.

За весь период работы специалистами центра было предоставлено 727 консультаций, в том числе: 590 – родителям, 137 – педагогам. 52 ребенка посещали коррекционно-развивающие занятия.