Патрульные вернули матери сына, который потерялся на рынке

В Лисичанске (Луганская обл.) на рынке потерялся ребенок. Об этом сегодня, 12 января, сообщает Патрульная полиция Луганской области.

«Сообщение о "Выявлении ребенка" поступило на служебный планшет патрульных вчера днем. Молодая девушка заметила среди торговых палаток на центральном рынке маленького плачущего мальчика без родителей и сразу сообщила об этом в полицию», – говорится в сообщении.

Патрульные успокоили ребенка, на вид ему было не больше четырех лет. Адрес проживания мальчик не помнил. Смог назвать имя матери и бабушки, после чего сказал, что знает где живет бабушка. Проехав по адресу вместе с ребенком, патрульные опросили местных жителей. И никто из соседей ребенка не узнал.

О ситуации полицейские доложили дежурному городского отдела полиции, он сообщил, что мать только обратилась к ним и ждет в отделе.

«Уважаемые родители! Отправляясь с ребенком в места массового скопления людей, договоритесь с малышом, как действовать в случае, если он потерялся. Разучите с ребенком ваш домашний адрес, его полное имя и имя родителей. Не лишним перед выходом из дома будет сделать фото в полный рост, в случае, если ваш ребенок потеряется, оно поможет в поисках и позволит быстрее малышей вернуться к родным», – говорится в сообщении.