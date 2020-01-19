В УВКБ ООН озвучили, сколько мирных жителей погибло за все время войны на Донбассе

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКБ ООН) за весь период вооруженного конфликта на Донбассе зафиксировало 3 049 случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом. Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Как уточняется, с 14 апреля 2014 года по 31 декабря 2019 года погибли 1 809 мужчин, 1 056 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых неизвестен.

«Учитывая 298 погибших на борту рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года, общее количество случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом достигло по меньшей мере 3 347», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что количество случаев ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, оценивается в более чем 7 тысяч.

Напомним, по данным министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксаны Коляды, в Украине за время вооруженного конфликта погибли более 13 тыс. граждан страны, среди которых 172 ребенка.

Как сообщалось ранее, по данным United Nations OCHA Ukraine, из-за вооруженного конфликта у трех из четырех жителей Донбасса наблюдаются симптомы психологических расстройств.