Законопроект о пенсиях не решает технических вопросов их доставки на неподконтрольный Донбасс, – нардеп

Законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» не решает технических вопросов доставки пенсий гражданам на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. Об этом сообщила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во время рабочей встречи с представителями посольства Федеративной Республики Германия, передает информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Так, Третьякова обсудила с представителями посольства ФРГ проблемные вопросы защиты прав и интересов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. Во встрече участвовали заместитель посла Германии Бертрам фон Мольтке и советник по политическим вопросам Даниэль Рикко.

«Глава Комитета Галина Третьякова рассказала о многочисленных проблемах, с которыми сталкиваются ВПЛ при реализации права на пенсионное обеспечение: обязательность получения статуса ВПЛ, пересечение каждые 2 месяца линии соприкосновения в связи с необходимостью прохождения процедур идентификации и верификации т. д. Она отметила, что с целью упрощения этого механизма народные депутаты – члены Комитета разработали и внесли на рассмотрение ВРУ законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию (№ 2083-д). Глава Комитета отметила, что законопроект направлен на уменьшение количества пересечений линии соприкосновения, упрощение процедуры получения пенсионных выплат, но не решает технических вопросов доставки пенсий нашим гражданам на оккупированных территориях, для их получения пенсионер должен появиться на подконтрольную территорию», – говорится в сообщении.

Участники встречи договорились продолжать совместное изучение проблем интеграции временно неподконтрольных территорий и социальной защиты их жителей.

Ранее Третьякова заявляла, что Украина должна признать обязательства по пенсионным выплатам перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. И что ВРУ будет рассматривать проект закона № 2083-д в январе 2020 года.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн. По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте.