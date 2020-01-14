Очередное пенсионное «обрезание» для переселенцев

В начале января назад заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Руслан Калинин заявил, что в Украине намерены провести тотальную перерегистрацию переселенцев. Зачем же?

«Согласно официальной статистике, в Украине 1 млн 429 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Но мы понимаем, что там есть и люди, зарегистрировавшиеся, но не живущие на подконтрольной Украине территории. Они приезжают, регистрируются, чтобы получать пенсию, а живут на оккупированной территории. Чтобы понять реальную статистику, нам нужно провести перерегистрацию. Первый шаг (на этом пути, – ред.) – Минсоцполитики должно "отвязать" справку ВПЛ от получения пенсий. Отвязать справку, провести перерегистрацию – и мы выйдем на совсем другие цифры ВПЛ», – объяснил он.

По словам Калинина, эти «другие цифры» помогут правительству понять реальную потребность переселенцев в жилье. «Наши эксперты из сектора экономического анализа посчитали, что где-то приблизительно 400 тыс. семей переселенцев нуждаются в жилье. Поэтому мы отталкиваемся от этой цифры», – добавил чиновник.

Три «колонны» пенсионеров

Эти слова немедленно посеяли некоторую тревогу в среде пенсионеров-переселенцев. Некоторые из них за как бы благим намерением правительства перерегистрировать всех ВПЛ разглядели желание… остановить пенсионные выплаты некоторым переселенцам и, таким образом, сэкономить определенное количество бюджетных денег.

Паранойя, скажете вы? Ну, это как посмотреть…

Согласно официальным данным, в августе 2014 года на ныне неконтролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей было официально зарегистрировано 1,2 млн пенсионеров. В дальнейшем все эти люди постепенно распределились на три группы.

Первая группа – пенсионеры, которые по тем или иным причинам остались на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса и прекратили получать причитающуюся им украинскую пенсию. Совсем. Они никогда с начала вооруженного конфликта не покидали неконтролируемые территории.

Вторая группа – пенсионеры, которые реально выехали на контролируемую Украиной территорию, официально зарегистрировались там в качестве ВПЛ (как того требуют нормативные акты) и продолжили получать причитающуюся им украинскую пенсию.

Третья группа самая интересная. В нее, прежде всего, можно включить пенсионеров, проживающих не неконтролируемых территориях, которые решили не терять причитающиеся им украинские пенсии, однако не захотели или не смогли реально перебраться на контролируемую территорию. Это о них Руслан Калинин сказал: «Они приезжают, регистрируются, чтобы получать пенсию, а живут на оккупированной территории». Строго говоря, по законодательству, выплаты пенсий таким людям не могут производиться. И если у властей возникают подозрения по поводу реального места проживания этих пенсионеров, выплаты им немедленно останавливаются.

Также в эту группу можно включить реальных пенсионеров-переселенцев, которые, на самом деле выехав на контролируемую Украиной территорию, впоследствии по различным причинам вернулись домой на территорию неконтролируемую. Согласно законодательству, выплата пенсий таким переселенцам также должна быть остановлена.

Судьба пенсионеров и их пенсий в этих трех группах различна.

Основания остановить выплаты

По данным, официально обнародованным Пенсионным фондом в июне прошлого года, количество пенсионеров, проживающих на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса, которые никогда (с 2014 года) эти территории не покидали и в качестве ВПЛ не регистрировались (т.е. из первой группы), составляет более 123 тыс. человек. Эксперты называют цифру до 160 тыс. человек.

Что касается пенсионеров из двух других групп, то правительство приложило поистине титанические усилия и немалые средства, чтобы узнать, кто именно к какой именно группе относится. Для этого сначала была введена справка ВПЛ и привязка ее наличия к выплате пенсии, а потом еще целый букет законодательных норм, многие из которых действуют и сейчас.

Кстати, недавно юридическое управление Пенсионного фонда в Тернопольской области дало официальные разъяснения о том, на каком основании переселенцу могут прекратить выплату его пенсии. Основаниями, среди прочего, являются:

установление факта отсутствия ВПЛ по фактическому месту жительства (пребывания) согласно акту обследования материально-бытовых условий семьи (проверки проводятся не реже одного раза в 6 месяцев структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения);

получение рекомендаций Минфина по фактам, выявленным при осуществлении верификации социальных выплат;

отмена справки ВПЛ по основаниям ст. 12 Закона «Об обеспечении прав и свобод ВПЛ»;

получение информации от Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Минфина, Национальной полиции, ГМС, Госфининспекции, Госаудитслужбы и других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о: возвращении ВПЛ на временно неподконтрольную территорию, возможном изменении ВПЛ фактического проживания без уведомления в 10-дневный срок органов соцзащиты или приостановлении расходных операций по текущему пенсионному счету «Ощадбанка» из-за непрохождения физической идентификации ВПЛ.

Это большинство основных причин.

Экономия должна быть

Все это было сделано с целью снизить нагрузку пенсионных выплат на государственный бюджет. Или, проще говоря, сэкономить бюджетные деньги на пенсионных выплатах переселенцам. Поначалу, власти прямо это признавали. К примеру, в 2016 году, после «отсечения» от выплаты пенсий около 400 тыс. переселенцев (точнее – людей, зарегистрированных как ВПЛ), не прошедших верификацию, Пенсионный фонд официально отчитался об «экономии бюджетных средств в размере 13,5 млрд грн». Отчитался почти с гордостью.

Политика нового правительства Алексея Гончарука в этом отношении не слишком отличается от политики старого правительства Владимира Гройсмана. «Пенсии сейчас получают только 624 тыс. пенсионеров-переселенцев, а судьба еще более 400 тыс. – неизвестна. Более того, до этого времени правительством не утвержден порядок выплат пенсий этим гражданам Украины, за период, на который они были остановлены из-за того, что пенсионеры не успели прийти на контролируемую Украиной территорию за средствами в течение 60 дней», – заявила пару недель назад Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

Примечательно, что еще несколько месяцев назад в Украине яростно муссировалась тема возобновления пенсионных выплат жителям неконтролируемых территорий. «Предложения президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе, среди прочего, предусматривают ряд шагов по возобновлению связей с людьми на неконтролируемых территориях Донбасса. Мы уже восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем туда, то есть нам с той стороны платят за воду. И мы восстановим выплату пенсий туда», – в частности, заявил в сентябре прошлого года министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Главная проблема – привязка выплат к справке о ВПЛ. Это заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг. От этого страдают физически неполноценные люди. Нужно искать новые механизмы (решения этой проблемы) с помощью международных организаций», – подтвердила намерение глава МинВВОТ Оксана Коляда.

Ветер перемен… так и не подул

Вопрос о том, что привязку справки ВПЛ к выплате пенсий нужно отменить обсуждается уже долго. И изначально многим жителям неконтролируемых Украиной территорий казалось, что речь в данном случае идет о том, чтобы они наконец смогли приезжать в Украину за своей пенсией без необходимости получать справку ВПЛ. Многие ВПЛ также усматривали в этом некие послабления для себя.

Однако очень быстро стало понятно, что те, кто так думали, слишком поторопились с выводами.

Несколько дней назад вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выплаты пенсий на неконтролируемой Украиной территории возможны только в контексте ее деоккупации, т.е. восстановления над ней украинского контроля.

«Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать. Но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас таких возможностей нет. Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше», – расставил все точки над «i» вице-премьер.

Это существенное изменение риторики. «Главная проблема – привязка пенсионных выплат к справке ВПЛ. Она заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг. Мы должны обеспечить права пенсионеров, которые не могут приехать на подконтрольные территории. Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы будем искать пути и механизмы для решения этой задачи. В том числе и с помощью международных организаций», – заявила в сентябре прошлого года глава МинВВОТ Оксана Коляда. Как говорится, почувствуйте разницу.

Кстати, в конце ноября прошлого года в Верховной Раде был зарегистрировали законопроект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию», который должен был урегулировать вопрос выплат пенсионерам, проживающим за линией разграничения. Однако ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил: «На данный момент этот законопроект не стоит на повестке дня. По этому поводу достаточно четко ответил президент, о подходах, которые должны быть у государства по отношению к людям, проживающим на временно оккупированных территориях. Надеюсь, что мы сможем сделать так, что мы будем выплачивать пенсии гражданам Украины, которые живут на территории свободной Украины. Возможность отправлять деньги туда есть, но это не тот путь, который поможет гражданам страны, которые вынужденно там находятся».

Короче говоря, выплачивать пенсии жителям неконтролируемых Украиной территорий, это по-прежнему «не наш путь».

Непаханое поле пенсий

И кстати. «По состоянию на июль 2019 года долг Пенсионного фонда перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, составил 62 млрд грн. Сейчас долг, скорее всего, увеличился…», – заявила полтора месяца эксперт по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова. Есть и другая точка зрения: это никакой не долг, а самая настоящая экономия бюджетных средств…

А еще есть долги по пенсиям ВПЛ, которые пока никто не собирается погашать. И сотни тысяч ВПЛ с остановленными пенсионными выплатами.

Для чего в такой ситуации правительству срочно понадобилась перерегистрация переселенцев? Раздать всем жилье? Ну…

Скорее, это напоминает идею бывшего министра труда и социальной политики Андрея Ревы, высказанную им в декабре 2017 года. «По факту из 1,5 млн зарегистрированных ВПЛ, адресную помощь получают всего 200 тыс. человек. Это дает нам основания усомниться в реальном количестве переселенцев. Среди зарегистрированных 1,5 млн переселенцев есть те, которые по факту таковыми не являются. Эти люди проживают большую часть времени на неконтролируемых Украиной территориях, а статус ВПЛ оформляют исключительно ради получения пенсии», – заявил он тогда. Кстати, для тех, кто не в курсе, «усомниться» в данном контексте это – прекратить выплаты.

В этой связи весьма примечательно выглядит заявление, которое три недели назад сделал министр внутренних дел Арсен Аваков: «Вы знаете сколько мы заплатили пенсий людям, которые находятся на оккупированной территории? Цифра есть у нас – 108 миллиардов. Это сумма, которую мы передали нашим пенсионерам. Тем, которые прошли верификацию».

В данном случае речь идет как раз о третьей группе пенсионеров-ВПЛ, тех, которые либо оформившись в качестве ВПЛ, реально проживают на неконтролируемой территории, либо тех, кто вернулся на эти территории. И тут есть где разгуляться бюджетной экономии. Тем более, что самому бюджету в последнее время как-то очень нехорошо…