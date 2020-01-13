Правительство предложило ввести «трудовое рабство». Что скажут депутаты?

Неделю назад Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) официально заявила, что законопроект украинского правительства о труде (новый Трудовой Кодекс Украины) оставит украинских работников совершенно беззащитными перед работодателями. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку Европы и мирового сообщества», – заявила по этому поводу Генеральный секретарь ITUC Шаран Барроу.

Примечательно, что, по ее словам, украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона… нарушает сразу несколько конвенций МОТ.

Модернизация Трудового кодекса

Что такого ужасного приготовило украинцам их правительство в сфере законодательства о труде, что настолько вывело из себя Международную конфедерацию профсоюзов? И чем грозит новый Трудовой кодекс работникам в Украине?

Обычно, когда говорят о необходимости принять новый Кодекс законов о труде (КЗоТ) в Украине, непременно добавляют, что действующий кодекс древний, советский и давно утратил свою актуальность.

И действительно, сейчас в Украине действует КЗоТ, утвержденный законом «Об утверждении Кодекса законов о труде Украинской ССР» еще 10 декабря 1971 года. Однако к настоящему моменту в кодекс было внесено более 150 правок (многие – довольно объемные). Так что назвать документ советским и несовременным, было бы большим преувеличением. Хотя некоторые вещи (к примеру, работа в качестве фрилансера или аутсорсинг персонала) там действительно не урегулированы.

Так или иначе, еще несколько месяцев назад пришедшая к власти команда нынешнего президента Украины Владимира Зеленского заявила о желании принять новый КЗоТ взамен «устаревшего». Причем, сразу обозначилась весьма специфическая направленность норм нового Трудового кодекса в сравнении со старым.

Экспертов на круглые столы для работы над новым вариантом Трудового кодекса собирала глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова. «Мы будем пытаться создать для бизнеса, очень простые и дешевые условия открытия и закрытия рабочего места – именно для того, чтобы он создавал побольше таких рабочих мест в стране. Хотим, чтобы он миллион таких рабочих мест создал на протяжении 5 лет. Но это означает, что мы будем немного "наезжать" на права и дискриминировать наемного рабочего», – рассказала она о своем видении перемен.

Правительство хочет… развестись

А в начале октября премьер Алексей Гончарук сообщил о главном изменении в этом Трудовом кодексе предельно откровенно. «Сейчас взять человека на работу – то же самое, что его усыновить, так как проще развестись, чем кого-то уволить. Увольнение работника – затяжная процедура, т.к. перед самим увольнением нужно вынести более двух выговоров. Более того, их еще нужно правильно оформить, что не все работодатели делают. В результате они проигрывают дело в суде и не только обязаны восстановить сотрудника в должности, но и выплатить ему зарплату за вынужденные прогулы», – заявил он.

После этого многие подумали, что инициативу в разработке нового Трудового кодекса перехватило правительство. Тем более, что как стало вскоре известно, над проектом во всю работает Министерство экономического развития и торговли.

Инициативу поддержал и президент Владимир Зеленский. «Знаете, очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас правительство работает над трудовым современным законодательством и Трудовым кодексом. Там есть много предложений», – сказал глава государства.

Все зависит от точки зрения?

Как следствие всего этого, 27 декабря правительство одобрило проект закона о труде. На следующий день он был зарегистрирован в Верховной Раде под № 2708. Именно он и вызвал такую острую реакцию Международной конфедерации профсоюзов. Претензий к новому правительственному проекту Трудового кодекса у конфедерации по большому счету «всего» 6:

упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя;

отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчающая их увольнения;

сверхурочная работа становится нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше;

перевод работника на другое рабочее место без его согласия;

введение краткосрочных индивидуальных трудовых договоров и договоров с нефиксированным рабочим временем;

фактическая ликвидация профсоюзов.

С другой стороны, премьер назвал 5 ключевых положительных нововведений, которым даст «зеленый свет» новый закон:

увеличение количества легальных рабочих мест;

равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

повышение доходов работников по всей Украине;

сохранение и расширение социальных прав работников;

гармонизация украинского законодательства с европейским.

«Реформа рынка труда – 1 миллион новых рабочих мест за 5 лет и поиск новой работы за 2 месяца», – прокомментировал он одобренный проект, не уточнив, каким именно образом это будет достигнуто.

А может, просто поправки?

Примечательно, что за 10 дней до одобрения законопроекта правительством, в Верховной Раде был зарегистрирован другой проект (№ 2584) закона о труде. Его зарегистрировала Галина Третьякова. Этот проект не предполагает принятие нового Трудового кодекса. Он вносит изменения в существующий, расширяя основания для увольнения работников.

По этому проекту, дополнительным основаниями для увольнения может быть, к примеру, потеря доверия владельца к сотруднику. При утрате доверия, работодатель сможет досрочно расторгнуть трудовой договор, но обязан уведомить работника об этом не менее чем за 15 дней, если тот проработал на предприятии до 6 месяцев, за 30 дней, если стаж больше 6 месяцев, и за 60-90 дней, если сотрудник проработал 5-10 лет.

Впрочем, можно уволить и быстрее, например, в тот же день, как работник потерял доверие. Для этого нужно лишь оплатить работнику каждый день уменьшения срока предупреждения по двойной ставке. Если же работник не согласен, его можно уволить и без согласия, но заплатив четыре ставки за каждый день…

Особая пикантность ситуации заключается в том, что термин «потеря доверия» в проекте закона не определен. «Этот термин можно трактовать как угодно. То есть, уволить могут как по делу, скажем, за срыв контракта, так и по настроению или из-за личной неприязни. Думаю, если проект будет утвержден, формулировка "в связи с утратой доверия" станет наиболее распространенной в Украине», – сообщил глава Департамента правовой защиты Федерации профсоюзов Дмитрий Лях.

Как считают эксперты, «потеря доверия» сильно поможет работодателям избавляться от беременных и находящихся в декретном отпуске работников. По закону, таких можно будет увольнять, если причина их увольнения не связана с рождением ребенка. Причем, доказать это должен будет работодатель. Тут на помощь и придет «потеря доверия».

Кстати, в документе также сказано, что если сотрудник откажется подписывать дополнительное соглашение о том, что согласен на увольнение по указанным там причинам, то договор с ним могут расторгнуть сразу на основании его несогласия…

Также законопроект убирает из действующего КЗоТа пункт об обязательном трудоустройстве беременных и женщин с детьми до 3 лет в случае реорганизации или ликвидации предприятия, или окончания их трудового контракта. Еще проект убирает норму о необходимости согласований увольнений с профсоюзами.

Отношения – договорные

Правительственный проект существенно шире и предполагает замену старого КЗоТа новым законом «О труде». Главное новшество, как и анонсировалось – упрощение увольнений. Проектом предусмотрен переход на работу по письменным или электронным договорам. Видов договоров будет 7:

бессрочный (промышленность, бюджетная сфера, госслужба, банковский сектор и т.д.);

строчный – до 5 лет (любая сфера – для выполнения конкретных работ или задач);

краткосрочный – до 2 месяцев (строительная сфера, бизнес или вместо гражданско-правовых договоров по выполнению работ или оказание услуг);

сезонный – до 8 месяцев (сельское хозяйство, туризм и рекреация, сфера услуг);

с нефиксированным рабочим временем (технологии, услуги, креативная индустрия, по сути, фриланс);

ученический – до 6 месяцев (дает возможность объединять работу и учебу);

с домашним работником (домашний труд: уборка, приготовление пищи, уход за детьми и т.д.).

Увольнение – не проблема

При таком раскладе работодатель может сколь угодно долго держать работника на краткосрочном договоре, а потом просто не продлить его без объяснения причин. Это существенно упрощает механизм увольнения. Впрочем, поводов для увольнения (досрочного расторжения договора) работодателю дают много. Даже очень.

Увольнение по инициативе работодателя выглядит как… уведомление в определенные сроки: от 15 дней (если стаж на данном месте работы — меньше 6 месяцев) до 30 дней (если менее 5 лет), до 60 дней (если менее 10 лет) и 90 дней (более 10 лет). Кстати, действует норма об «утрате доверия».

Уволить можно и раньше, т.е. сразу, но тогда придется заплатить за это время двойной оклад. Согласие работника не требуется. По поводу двойного оклада, эксперты указывают, что многие работники получают либо «черную» зарплату, либо «серую», поэтому эта двойная ставка им реально не светит… Кстати, сейчас обязательно уведомление об увольнении за 60 дней.

Уволить также могут за нарушение трудового договора (два зафиксированных нарушения за полгода). Что считается нарушением договора будет изначально написано в самом договоре. Эксперты опасаются, что они могут быть формальными. К примеру – разглашение коммерческой тайны (в виде размера своей зарплаты). Если же работник отказывается подписать такой договор, его могут уволить уже за этот отказ…

Сейчас работника также можно уволить после двух вынесенных выговоров. Но нынешняя формулировка закона дает возможность работнику судиться и выигрывать в этом случае.

Защита от увольнения особых категорий работников – лица с инвалидностью, предпенсионеры, беременные, находящиеся в декрете, одинокие матери – по сути, будет отменена. Небольшое исключение сделано для беременных. Их нельзя увольнять в промежуток между 70 днями до родов и 56 днями после них. Кстати, отпуск по уходу за ребенком работодатель будет обязан предоставить любому из родителей. Но без сохранения зарплаты до достижения ребенком 3 лет.

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем из-за неявки работника на работу в течение более 4 месяцев подряд или 150 дней в течение рабочего года по… временной нетрудоспособности. Болеть для работника становится чревато…

Кстати, договор может быть расторгнут работодателем из-за отсутствия работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более 10-ти рабочих дней подряд.

«Рабовладельческий строй» и нарушение прав человека

Интересная песня с нормами рабочего времени и оплатой сверхурочных. Норма о рабочем дне в 8 часов фактически отменяется (в ранге пожеланий). Единственная четкая норма – перерыв между рабочим временем (сменами) не может быть менее 12 часов (сейчас – 24 часа). Сверхурочная работа будет оплачиваться не по двойному тарифу, как сейчас, а в размере 120%. Но даже их могут не заплатить, если сверхурочная работа предусмотрена в трудовом договоре…

Кстати о сверхурочных. Согласно документу, норма – 40 часов работы в течение 7-ми дней. Все, что отработано свыше этого – сверхурочная работа. Остальное – в договоре.

Отпуск оставляют тем же – не менее 24 дней, но. Узаконивается… отзыв из отпуска, если работодателю это нужно и это указано в трудовом договоре. Льготных дней к отпускам больше не будет. Ни для кого. Даже для работников с тяжелыми условиями труда (шахтеры, металлурги и т.п.) и для матерей с несовершеннолетними детьми, как сейчас.

Ну и дальше все в таком же духе. Не удивительно, что проект вызвал повсеместную критику.

В отчете Министерства юстиции от проекта не оставили «камня на камне». «Проект не отвечает Конвенции по правам человека и практике Европейского суда по правам человека», – подытожили там после многостраничного методичного разгрома.

Но все это правительство совершенно не смутило. Смутит ли это Верховную Раду? Посмотрим…