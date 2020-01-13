Планы А, В, С: Эксперт очертила базовые месседжи власти по Донбассу-2020

В 2020 году всем, кто всерьез занимается темой российско-украинской войны, предстоят серьезные бои за здравый смысл с теми, кто выступает за быстрые и мнимо простые решения. Об этом в комментарии «Донецким новостям» заявила руководитель проектов в Центре исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко.

Она акцентировала, что в 2020 году мы будем видеть попытки воплощать все те «мирные инициативы», о которых так много говорили непосредственно перед выборами.

«Но, если вспомнить, как выглядел "миротворческий план Зеленского" предвыборного образца, окажется, что он говорил пусть и удачными, но образами и метафорами, вроде "пусть взрываются салюты, а не снаряды" и т. д. На деле за этими фразами скрывается неготовность давать ответы на самые серьезные вопросы: какова стратегия урегулирования у Украины, возглавляемой президентом Зеленским?», – считает Кучеренко.

Эксперт напоминает, что представители команды Зеленского (в том числе, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко) говорили о различных планах по Донбассу. «План А, связываемый с глобальным успехом саммита нормандской четверки. План В – достаточно старая история о вводе миротворцев, которая называлась безальтернативной предыдущей властью. План С – так называемая "стена" на линии разграничения», – перечисляет аналитик.

«Но так как никаких глобальных успехов и прорывов в "нормандском формате" ожидаемо не случилось, перспективы урегулирования в 2020 году будут связаны с итоговым документом саммита и всем окружающим его контекстом», – дополнила она.

Из итогов последней «нормандской встречи» следует, что в 2020 году активизируются разговоры об открытии нового КПВВ в районе города Счастье в Луганской области. «Причем, на этот раз такая риторика будет продвигаться не только Россией и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями (НВФ), но и представителями команды президента Украины. Например, еще в конце прошлого года [советник секретаря СНБО] Сергей Сивохо заявил, что ему идея открытия КПВВ на этом участке кажется вполне приемлемой», – отметила эксперт.

В действительности же эта инициатива, по мнению Марии Кучеренко, очень опасна. И именно поэтому все прошлые годы украинская сторона говорила о рисках, связанных с угрозой Луганской ТЭС в случае, если в Счастье будет открыт пункт въезда-выезда.

«Кроме того, дискурс о новых КПВВ (об открытии которых и договорились в рамках нормандского саммита) благополучно хоронит попытки вернуться к выполнению старых обязательств: ведь в обмен на отвод сил и средств в районе Золотого, который проходил в нарушение прописанных в Рамочном решении Трехсторонней контактной группы от 20.09.2016 условий, боевики обещали разблокировать процесс открытия КПВВ на этом участке. Это не сделано по сей день, и, очевидно, оккупирующая сторона будет выдвигать все новые и новые условия», – подчеркнула аналитик.

Кучеренко уверена, что анонсированный Вадимом Пристайко переход к «плану В» – т. е. разговору о миротворцах – тоже вряд ли приведет к какому бы то ни было разрешению ситуации. «Российская сторона уже неоднократно высказывалась о том, на какие параметры миротворческой миссии она готова согласиться – миссия на линии разграничения, являющая собой вооруженную охрану ОБСЕ. Ранее в РФ утверждали, что максимальный компромисс, на который Москва готова пойти, – это размещение мисси на линии разграничения с поэтапным продвижением в обмен на выполнение Украиной политической части Минских соглашений. Соглашаться на этот вариант – значит фиксировать линию разграничения и позволять РФ дистанцироваться от ее истинной роли в конфликте, – считает она.

Кучеренко прогнозирует, что в публичных заявлениях украинским президентом и его командой будет по-прежнему делаться акцент на гуманитарную составляющую. «Те апелляции к "слезинке ребенка", перемежаемые тезисами о "церкви, как лучшем посреднике", которые мы услышали недавно – только проба пера. Таких высказываний будет все больше, и не исключено, что они не разойдутся с делами – например, через создание полуофициальных переговорных форматов, связанных с гуманитарной составляющей. В этом случае можно не сомневаться, что российская сторона будет использовать потенциал таких инициатив по максимуму – навязывая Киеву свои правила игры, и требуя в обмен на выполнение условий, связанных с гуманитарным блоком, самых болезненных для украинского общества уступок (как это было во время последнего освобождения украинских заложников)», – уверена аналитик.

«Очевидно, что в 2020 всем тем, кто всерьез занимается темой российско-украинской войны, предстоят серьезные бои за здравый смысл с теми, кто выступает за быстрые и мнимо простые решения», – заключила она.