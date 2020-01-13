Выборы на неподконтрольном Донбассе: Эксперты спрогнозировали, реально ли провести их осенью

Учитывая активность новой украинской власти в отношении урегулирования конфликта на востоке страны, периодически звучат мнения о возможности провести осенью 2020 года на неподконтрольном Донбассе местные выборы – одновременно со всей Украиной (по украинскому, ясное дело, законодательству).

Так, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild недавно заявил, что в идеале выборы на неподконтрольных украинской власти территориях Донетчины и Луганщины должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине – осенью. При этом подчеркнул, что «никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие». По мнению главы МИД, местные выборы на неподконтрольном Донбассе являются «идеальной возможностью» для РФ вывести свои войска из Украины. В то же время он признал: «Мы не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы». И отметил, что у людей было бы, по меньшей мере, чувство демократического процесса, который происходит параллельно на неподконтрольных и на свободных территориях.

Эксперты в комментариях «Донецким новостям» оценили реальность и риски выборов осенью-2020 на неподконтрольном Донбассе.

Ева Антоненко, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики:

– В настоящее время говорить о выборах на Донбассе в 2020 году не приходится: фактически по итогам встречи в «нормандском формате» договориться получилось лишь об обмене пленными. Несмотря на подписанный текст коммюнике, украинская сторона заявляла о необходимости переформатирования Минских договоренностей, поскольку националистически настроенные граждане в Украине категорических против проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до передачи границы под украинский контроль. А власть прислушивается к их мнению в данном вопросе (если прислушиваться не будет, могут опять начаться протесты).

Вероятнее всего, Украина будет настаивать на том, чтобы контроль над границей был передан до проведения выборов, что отложит их на неопределенное время в силу несогласия российской стороны и сложности переговорного процесса. Поэтому есть угроза замораживания конфликта – и о формате проведения выборов пока говорить рано.

Кроме того, в украинском госбюджете-2020 не предусмотрены расходы на выборы в ОРДЛО, то есть, возможность их проведения при формировании бюджета не предполагалась.

Стоит напомнить, что проведение выборов на Донбассе, согласно тексту «Минска-2», возможно лишь после полного и всеобъемлющего прекращения огня, обмена «всех на всех», восстановления экономических связей с регионом и т.д. Это огромный пласт сложной дипломатической и идеологической работы, и Украина стоит лишь в самом его начале. А учитывая усилившиеся обстрелы и новых погибших, можем сделать вывод об откате назад в рамках мирного процесса.

Кроме того, необходимо констатировать не консолидирующие жителей ОРДЛО с остальной Украиной моменты. К примеру, назначение достаточно неоднозначной персоны во главу государственного телеканала (имеется в виду экс-главред «24 канала» Елена Трибушная, – ред.), вещание которого будет ориентированным на жителей неподконтрольных территорий, а также принятие языкового и образовательного законов. Согласно последнему, с 1 сентября 2020 года все обучение в украинских школах должно будет вестись на украинском языке. Необходимо напомнить, что в свое время российская пропаганда запугивала жителей Крыма и Донбасса тотальной украинизацией и даже «бандеризацией», потому в рамках идеологической реинтеграции украинской стороне необходимо быть очень осторожной и учитывать культурно-исторические особенности региона.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, работник оперативного управления Генштаба (2003-2006 гг.):

– Главная беда украинских властей (и предыдущих, и нынешних) в том, что они не могут назвать вещи своими именами. В сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил пишут о новых обстрелах, которые совершают «российские оккупационные войска». А в словах президента Украины (в том числе в новогоднем обращении Владимира Зеленского) – максимальные попытки уйти от слов «война», «агрессия», «страна-агрессор – Россия». И все это вызывает серьезный диссонанс, в том числе – юридический.

Мне кажется, что президент Владимир Зеленский пытается отбелить Российскую Федерацию как участницу вооруженного конфликта на востоке Украины. Идет некое подержание идеи, что РФ там нет, что воюем мы не пойми с кем…

Да, в речах Зеленского, в том числе на встрече в «нормандском формате» в Париже звучали некие «иностранные войска», которые следует вывести с Донбасса. Но кто они? Сколько? Конкретики мы не услышали. А Кремль продолжает твердить мантру «ихтамнет».

Таким образом, все откатывается в плоскость внутреннего конфликта, что очень выгодно Кремлю. С другой стороны – если конфликт «внутренний», то нам самим решать – когда и каким образом проводить (и проводить ли вообще) выборы в ОРДЛО.

В то же время мы видим отсутствие точек соприкосновения между Киевом и Москвой касательно проведения местных выборов. Зеленский настаивает, что сначала – вывод «иностранных войск», передача Украине контроля за границей, а потом уж – выборы. Путин говорит: сперва – выборы и «особый статус», а потом будем говорить о границе. Что до вывода иностранных войск, то – «ихтамент».

Если эти позиции останутся бескомпромиссными, то говорить о каких-либо подвижках, включая проведение выборов на оккупированных территориях, – не приходится.

Людмила Долгоновская, соосновательница Сети защиты национальных интересов «АНТС», начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг., кандидат философских наук:

– Важно учитывать, что выполнение политической составляющей Минских соглашений отвечает интересам Москвы, а не Киева. В любом случае, проведение выборов в ОРДЛО требует заблаговременной тщательной подготовки, а их форсирование чревато негативными последствиями. Если на восстановление демократического режима и государственного суверенитета после деоккупации этих территорий уйдет несколько лет, то на изменение сознания людей – несколько десятилетий.

К сожалению, оккупационная администрация продолжает такие деструктивные практики, как паспортизация местного населения, запугивание и аресты проукраински настроенных граждан. Только в декабре, по данным правозащитников, 7 человек были задержаны по подозрению в шпионаже в т.н. «ЛНР» и 4 человека в т.н. «ДНР». Более 100 тыс. жителей Луганской и Донецкой областей, по оценкам экспертов, получили российские паспорта (по данным МВД России, в 2019 году почти 200 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке, – ред.). Это серьезная угроза для дальнейшей реинтеграции этих территорий.

Террор, пропаганда, вытеснение всего украинского, поголовная паспортизация документами «республик» и РФ – это реалии жизни в ОРДЛО. В этих условиях и в краткосрочной перспективе свободное волеизъявление невозможно.

Добавлю, что в интересах Украины обеспечить максимальное представительство проукраинских сил в органах местного самоуправления. Чем их больше, тем больше шансов на конструктивный диалог с центром и меньше вероятность блокирования евроатлантического и европейского курса страны. На выполнение этой задачи также нужны время и ресурсы.

Кирилл Молчанов, политический эксперт:

– Объективности ради, выборы на неподконтрольной части Донбасса осенью 2020 года – из области фантастики.

Во-первых, для их проведения необходимо реализовать все пункты безопасности Минских соглашений. У нас же задача максимум до апреля – отвод сил всего в трех новых пунктах (которые пока не согласованы). С такими темпами процесс растянется на многие годы.

Во-вторых, нет соответствующей законодательной базы – ни закона о выборах (с привязкой к ситуации в ОРДЛО), ни действующего на постоянной основе закона об особом статусе, ни имплементации в украинское законодательство «формулы Штайнмайера»...

Так что команда президента выдает желаемое за действительное, пытаясь заверить, что мир и реинтеграция Донбасса возможны уже в этом году.

Исходя из нынешней динамики – в оптимистическом формате процесс растянется на годы, и займет всю каденцию Зеленского. В пессимистическом – сохранится нынешний статус-кво на ближайший политических цикл, с точечным разводом сил, обменом пленных и очередным оглашением перемирия.

Все будет упираться в политическую волю украинского президента. Готов ли он идти дальше на сложные шаги по Донбассу (в первую очередь – законодательные, по выборам), либо будет заигрывать с националистами и ветеранами, продолжая политику Порошенко «ни войны, ни мира» (но тогда его рейтинг будет аналогично падать с таким же финалом к следующим выборам)?

Светлана Кушнир, политический эксперт:

– Выборы – это национальный вид спорта. Мы, украинцы, как-то истово верим в магию выборов, верим популистам, голосуем за откровенных слабых или негодяев, прикидывающихся перед избирателями во время кампаний такими милыми овечками, белыми и пушистыми. И потом, когда розовые очки ожиданий разбиваются (обычно стекольцами внутрь), мы искренне возмущены, сожалеем, ругаем «неправильных» политиков, к становлению которых сами же приложили руку.

Так что в вопросе выборов на территории ОРДЛО – давайте без сантиментов и сюсюканья.

Первое. Президент Зеленский по результатам встречи в Париже сказал, что о выборах пока речи не было. Это правильно. Украина требует, чтобы с ее территории убрались все военные формирования и российские офицеры. И чтобы нам вернули полный контроль над границей.

Второе. Избирательный кодекс вступил в силу. Для проведения демократической процедуры выборов на территории ОРДЛО во всех административных районах обязательно должны быть зарегистрированы украинские партии – местные советы формируются на пропорциональной основе.

Третье. К выборам не могут быть допущены лица, которые способствовали кровавому конфликту на востоке, кто брал лично участие в военизированных формированиях, кто создавал и работал в интересах «Л-ДНР». А для этого должно быть проведено расследование, и граждане, которые причастны, осуждены в установленном порядке. То есть, это по времени такой, знаете ли, длительный процесс.

Четвертое. Разминирование и гарантии всем участникам избирательного процесса безопасности. Естественно, что для этого на территории ОРДЛО должны функционировать украинские правоохранительные органы.

Пятое. Все вышесказанное может быть отправлено в топку, если нынешняя власть решит пойти по легкому пути и согласовать позиции с требованиями РФ. Хотя я все более склоняюсь к тому, что этого не случится. В силу наших возможностей, Украина может выложить на стол карту «миротворцы ООН» – и все останется, как и было: «ни мира, ни войны». А значит, миссия ОБСЕ может начать волноваться, ибо может появиться альтернатива их Специальной мониторинговой миссии.

С моей точки зрения, провести одновременно местные выборы на всей территории Украины, включая ОРДЛО, – не получится. При этом не стоит забывать, что весной может произойти еще одна встреча «нормандской четверки». Исходя из этого – стопроцентно прогнозировать события очень сложно.

Юрий Смелянский, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, глава правления БО «Институт черноморских стратегических исследований»:

– Выборы – это одна из наиболее распространенных форм участия граждан в общественно-политической жизни. В данном случае мы говорим о законном утверждении в полномочиях на принятие решений по управлению отдельными территориями Украины. Для того, чтобы можно было говорить о том, что в ОРДЛО прошли по-настоящему демократические выборы, должны быть реализованы основополагающие принципы:

всеобщность избирательного права. В том числе это означает что все, кто до момента начала оккупации этих территорий проживали на них и имеют желание вернуться, должны иметь возможность реализовать свое активное и пассивное избирательное право. Соответственно, люди должны быть уверены в том, что их безопасности ничего не угрожает в случае возвращения;

свобода выборов. Это отсутствие политического, экономического, административного, психологического, физического и иных видов давления на избирателей, организаторов выборов, активистов и кандидатов;

наличие альтернативных кандидатов. Реализация этого принципа непосредственно связана с возможностью всем желающим вернуться домой и чувствовать себя в безопасности;

равенство возможностей в конкурентной борьбе за голоса избирателей. Что подразумевают «равенство возможностей»? Свободно и безопасно перемещаться по территории и встречаться с потенциальными избирателями. СМИ доступны для всех и работают в рамках законодательства Украины без каких-либо ограничений. Минимизированы возможности сторонних сил по вмешательству в избирательный процесс. Социально-экономическая обстановка, как минимум, стремиться к стабильности.

Есть и другие принципы, но давайте остановимся на перечисленных – как вводной. Теперь можем порассуждать.

Одной из причин того, что жители ОРДЛО покидали оккупированную территорию, является угроза жизни, здоровью, свободе. Соответственно, возвращение возможно лишь в том случае, когда эти угрозы будут ликвидированы или, как минимум, минимизированы.

В том числе, это и вопрос примирения. То есть признания объема содеянного, раскаяние и принятие того уровня ответственности, которая определена законодательно. Без налаженной работы соответствующей инфраструктуры достижение определенной цели невозможно.

Существует ли подготовленный для работы в переходных пост-оккупационных условиях кадровый резерв? Нет! Идет процесс подготовки такого резерва? Нет! Сколько потребуется времени на его подготовку? Если готовить из уже существующих специалистов, то 6-9 месяцев – при наличии полностью сформированного законодательства.

А необходимый объем законодательства у нас сформирован для обеспечения переходного периода и процесса реинтеграции освобожденных территорий? Нет! Перечень этих вопросов можно продолжать долго. Это сложный процесс.

Еще один аспект гарантии того, что выборы будут отвечать украинскому законодательству и требованию «демократические» – активность избирателей. В том числе, активность избирателей гарантируется тем, что избиратель верит в положительный итог выборов для себя и своей семьи. Основной ожидаемый итог – это социально-экономическая стабильность в регионе проживания. К моменту проведения выборов формирование социально-экономической стабильности должно получить видимый вектор. Стабильно функционирующие рабочие места, банковский сектор, общественный транспорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, системы образования и здравоохранения. Перечень можно продолжать. Без социально-экономической стабильности или, по крайней мере, без веры населения в то, что социально-экономическая стабильность формируется в регионе, говорить о начале процесса изменении сознания людей, проживающих на освобожденных территориях бессмысленно.

Теперь о сроках. Переходный период после наступления факта деоккупации не должен длиться более 3-х лет. Это – максимально отведенный период, на протяжении которого жителей освобожденных регионов необходимо убедить в обеспечении безопасности жизни на освобожденных территориях. Сам процесс реинтеграции территории займет гораздо больше времени. Местные органы самоуправления на освобожденных территориях должны прийти на смену военно-гражданским администрациям. В идеале, выборы в местные органы самоуправления могут пройти в период от 1,5 лет до 2,5 лет после факта деоккупации.

Все мои рассуждения относятся к варианту развития событий, при котором действующая власть ставит своей целью настоящую реинтеграцию освобожденных территорий как неотъемлемой части государства Украина. Если действующая власть рассматривает выборы как часть демократического процесса формирования местных органов самоуправления.

Могут быть и другие варианты развития событий. Например, выборы рассматриваются как подтверждение гегемонии одной политической силы в системе государственного управления на местном уровне в конкретно взятых регионах. В этом случае время проведения выборов будет зависеть не от логики, а от достижения «договорняков». То есть – от согласования для этих территорий модели политической коррупции. Будут достигнуты такие договоренности в 2020 году – выборы могут провести в 2020 году. Независимо от того, созданы нормальные условия для их проведения или нет. Но. Такой вариант развития событий будет лишь усложнять обеспечение национальной безопасности и национальных интересов Украины. Не хотелось бы, чтобы такой вариант получил свое развитие.