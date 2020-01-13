Девушка была без сознания: В Донецке пьяных подростков увезли на «скорой» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке алкоголем отравились несовершеннолетние дончане. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Компания малолеток распивала спиртные напитки в доме по ул. Независимости (Донской), было их около 15-20 человек», – рассказывают очевидцы.
По словам дончан, в результате распития спиртного несколько человек отравились. К месту происшествия приехали две «скорые». В числе пострадавших – мальчик 11 лет и двое 15-летних подростков – парень и девушка. Девушка к прибытию медиков была без сознания.
«МЧС ДНР» и «МВД ДНР» о подробностях произошедшего не сообщают.