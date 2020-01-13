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Девушка была без сознания: В Донецке пьяных подростков увезли на «скорой» (Фото)

13.01.20 12:26
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке алкоголем отравились несовершеннолетние дончане. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Компания малолеток распивала спиртные напитки в доме по ул. Независимости (Донской), было их около 15-20 человек», – рассказывают очевидцы.

По словам дончан, в результате распития спиртного несколько человек отравились. К месту происшествия приехали две «скорые». В числе пострадавших – мальчик 11 лет и двое 15-летних подростков – парень и девушка. Девушка к прибытию медиков была без сознания.

«МЧС ДНР» и «МВД ДНР» о подробностях произошедшего не сообщают.

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