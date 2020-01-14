В «ДНР»: В Горловке показали авторынок (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Доенцкая обл.) на авторынке работают несколько торговых точек. Как сегодня выглядит местный авторынок, горловчанин показал в соцсети.

Авторынок «Динамо» расположен на выезде из Горловки в сторону Донецка.

Въезд на территорию – 10 руб. (грн по местному курсу на 14.01.2020), поэтому многие водители оставляют авто на обочинах, на парковке на автозаправке, расположенной неподалеку.

На рынке работают несколько торговых точек, где продают масла, запчасти, газобаллонное оборудование, резину, диски, свечи, выхлопные трубы, аккумуляторы на грузовики и легковушки.

Покупателей немного.