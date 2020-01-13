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ВНО-2020. Хедхантеры выяснили, как школьники выбирают будущую профессию (Инфографика)

13.01.20 08:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине стартовала запись школьников на пробное ВНО-2020. Нh.ua|grc провел опрос, чтобы определить. Как школьники выбирают будущую профессию.

Оказалось, что в большей степени дети выбирают специальность для поступления в вузы без осознания ее специфики.

Как школьники выбирают будущую профессию (те, кто работают по специальности/не по специальности):

  • Без четкого понимая специфики будущей профессии – 42%/52%;
  • Четко понимали, чему хотят научиться – 38%/20%;
  • Специальность выбрали родители – 16%/20%;
  • Другое – 2%/8%.

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