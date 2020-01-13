ВНО-2020. Хедхантеры выяснили, как школьники выбирают будущую профессию (Инфографика)

В Украине стартовала запись школьников на пробное ВНО-2020. Нh.ua|grc провел опрос, чтобы определить. Как школьники выбирают будущую профессию.
Оказалось, что в большей степени дети выбирают специальность для поступления в вузы без осознания ее специфики.
Как школьники выбирают будущую профессию (те, кто работают по специальности/не по специальности):
- Без четкого понимая специфики будущей профессии – 42%/52%;
- Четко понимали, чему хотят научиться – 38%/20%;
- Специальность выбрали родители – 16%/20%;
- Другое – 2%/8%.