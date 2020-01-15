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Течение сейчас медленное: В Горловке показали канал под бетонными плитами (Фото)

15.01.20 09:49
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) показал, как выглядит крытый канал.

Горловчанин проехал вдоль магистрального водовода диаметром 1000 мм, что проходит в районе жилмассива Строителей.

Рядом с металлической трубой – канал, накрытый бетонными плитами.

Одна из плит повреждена, и в образованный проем, как рассказал горловчанин, летом прыгают дети – купаются в жару. Подход к воде есть и сбоку. «Течение сейчас медленное, обычно больше», – отметил житель Горловки.

На плитах в нескольких местах большими буквами краской написано: «Купаться запрещено!».

Также мужчина отметил, что находиться на примыкающей к каналу территории нельзя, это санитарная зона. И те, кого там задержат, будут платить штраф.

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